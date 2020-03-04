Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 4 soru /04 Mart 2020 22:44

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 4 soru

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İdlib konusunu görüşmek üzere Rusya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Putin'e yöneltmesi için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 4 soru geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi öncesi Twitter hesabından partisinin grup toplantısında görüşme için yönelttiği soruları bir kez daha yineledi. 

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Erdoğan, bu soruları Putin’e sormanı bekliyorum" notuyla yaptığı paylaşımda, Erdoğan'dan Putin'e şu soruları sormasını istedi: 

"-Birliklerimizin yerini bildirmemize rağmen neden askerlerimizi şehit ettiniz?

-İlk saldırının ardından uyarı yapmamıza rağmen ikinci saldırıyı neden gerçekleştirdiniz?

-Yaralı ve şehitlerin Türkiye’ye getirilmesi için helikopterlere neden izin vermediniz?

-Savaş hukukunda yaralıları taşıyan ambulanslar vurulmaz. Siz bu yaralı askerlerlerimizi almayan gelen askerlerimizin ambulanslarımızı neden vurdunuz?"

Kılıçdaroğlu, "Bizim ülkede Bay Kemal var, bana sürekli soru soruyor. Benim soracağımı düşünmediği için onun adına ben sormazsam döndüğümde yine bana soracak. Erdoğan bu soruları sorsun, Bay Kemal sordu desin" ifadelerini kullandı. 
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