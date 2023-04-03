Avusturalya'da Kiliseler Birliği ile Diyalog Vakfı’ndan ortak iftar

Zafer Polat- Zaman Avusturalya





Kültürlerarası Diyalog Vakfı Affinity ile Avustralya Kiliseler Birliği (Uniting Church Assembly) ile her yıl verdiği iftarda, renkli simalar biraraya geldi. Lakemba Uniting Kilisesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen iftara, Avustralya Baş Müftüsü Dr. İbrahim Ebu Muhammed, Kiliseler Birliği (Uniting Church ) Başkanı Rev Sharon Hollis, NSW Çokkültürülülük Başkanı Joseph La Posta, Ünlü Film Yapımcısı Rachel Perkins, çok sayıda kurumun yöneticisi, farklı inancın yönetici ve temsilcileri ile davetliler katıldı. İftarda verilen ortak mesajda, bu akşam verilen iftar yemeğinde bir kez daha gösterildiği gibi; dünyadaki tüm insanlarla dostça ve saygı içinde yaşanabileceğine ortak vurgu yapıldı.





Hizmet Hareketi mensupları, Ramazan ayının bereketini, huzur ve barış iklimine çevirerek, farklı inancın yönetici ve temsilcilerini biraraya getirmeye devam ediyor. Affinity Diyalog Vakfı, özellikle farklı insanlarını, iftar sofralarında buluşturmaya devam ediyor. Kiliseler Birliği’ndeki ortak iftarda, farklı coğrafya ve inançtan insanlar, İbrahim Karaisli’nin güzel sesinden Kur’an- Kerim’i ve hoşgörülü mesajını dinlerken, misafirlerin sufi müziğinin huzur verici nağmelerine kendilerini kaptırması gözlerden kaçmadı.Avustralya Kileseler Birliği (Uniting Church Assembly) ile Affinity Diyalog Vakfı’nın ortaklaşa düzenlendiği ve bu yıl 10’uncusunun gerçekleştiği iftarda, çok anlamlı mesajlar verildi.Affinity Diyalog Vakfı Koordinatörü Ahmet Polat yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında yaşanan çatışmalara dikkat çekerek, barış ve huzura dikkat çekti.





