Avusturalya'da Kiliseler Birliği ile Diyalog Vakfı’ndan ortak iftar

Zafer Polat- Zaman Avusturalya
Kültürlerarası Diyalog Vakfı Affinity ile Avustralya Kiliseler Birliği (Uniting Church Assembly) ile her yıl verdiği iftarda, renkli simalar biraraya geldi. Lakemba Uniting Kilisesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen iftara, Avustralya Baş Müftüsü Dr. İbrahim Ebu Muhammed, Kiliseler Birliği (Uniting Church ) Başkanı Rev Sharon Hollis, NSW Çokkültürülülük Başkanı Joseph La Posta, Ünlü Film Yapımcısı Rachel Perkins, çok sayıda kurumun yöneticisi, farklı inancın yönetici ve temsilcileri ile davetliler katıldı. İftarda verilen ortak mesajda, bu akşam verilen iftar yemeğinde bir kez daha gösterildiği gibi; dünyadaki tüm insanlarla dostça ve saygı içinde yaşanabileceğine ortak vurgu yapıldı.
Hizmet Hareketi mensupları, Ramazan ayının bereketini, huzur ve barış iklimine çevirerek, farklı inancın yönetici ve temsilcilerini biraraya getirmeye devam ediyor. Affinity Diyalog Vakfı, özellikle farklı insanlarını, iftar sofralarında buluşturmaya devam ediyor. Kiliseler Birliği’ndeki ortak iftarda, farklı coğrafya ve inançtan insanlar, İbrahim Karaisli’nin güzel sesinden Kur’an- Kerim’i ve hoşgörülü mesajını dinlerken, misafirlerin sufi müziğinin huzur verici nağmelerine kendilerini kaptırması gözlerden kaçmadı.Avustralya Kileseler Birliği (Uniting Church Assembly) ile Affinity Diyalog Vakfı’nın ortaklaşa düzenlendiği ve bu yıl 10’uncusunun gerçekleştiği iftarda, çok anlamlı mesajlar verildi.Affinity Diyalog Vakfı Koordinatörü Ahmet Polat yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında yaşanan çatışmalara dikkat çekerek, barış ve huzura dikkat çekti.
GÜLEN, ‘KALP İNSANINI, HERKESE KALBİNİ AÇAN SEVGİYLE KARIŞLAYANDIR’ DİYOR
Polat, Kiliseler Birliği’yle ortak şekilde bu yıl 10. Kez biraraya gelerek, bir sofra etrafında yeni yeni dostluk haklarının oluşturulduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti. Verilen iftarda her yıl farklı bir temayı işlediklerini kaydeden Ahmet Polat, bu yılkı temasının ise; Kalbe yolculuk olduğunu söyledi. Hizmet Hareketi mensuplarının, dünyanın çeşitli ülkelerinde ev sahipliği yaptığı ramazan sofralarının çok renkli geçtiğini kaydeden Polat, Kiliseler Birliği (Uniting Church Assembly) ile verilen iftarın da da Avustralya’nın renkli simaları bulunduğunu belirtti.Polat: “İslam alimi Fethullah Gülen örnek insanlardan ‘kalp insanı’ olarak diye bahsediyor. Herkese kalbini açan, onları sevgiyle karşılayan kişiler olarak tanımlar. İhtiyacı olanlara cömertçe verirler ve diğer insanların benimseyebileceği felsefe ve fikirlere saygı duyarlar. Kalp insanı, başkasının hakkını çiğnemez, kişilerarası farklılıklar gözetmeksizin adaletin savunucusudur. Ben de bu akşam, kalp insanlarıyla dolu bir salonla çevrili olduğumu hissediyorum.”diye konuştu.
HZ İSA DA İNSANLARA YEMEĞİNİ PAYLAŞARAK GEÇİRİRİDİ
Kiliseler Birliği (Uniting Church) Başkanı Rew Lindsay Cullen de katılımcılara teşekkür ederek, diğer inançlara sahip arkadaşlarla ortak noktalarda buluştuklarını kaydetti. Dostlarla yapılan iftar yemeğinde, dünyadaki tüm insanlarla dostça ve saygıyla yaşayabileceğimizin bir sembolü olduğunu hatırlatan, Cullen, üzun süreden bu yalana her yıl ramazan ayında biraraya geldiklerini vurguladı. Cullen şunları söyledi; “Kurucumuz Hz. İsa da arkadaşlarıyla ve dostluk elini uzattığı kişilerle yemek paylaşarak geçirdi. Konukseverliği övdüğü erdemlerindir. Bu nedenle, birlikte yemek yeme, birbirimizden bir şeyler öğrenme ve dostluklar ve karşılıklı saygı bağları geliştirmeye devam etme fırsatına Affinity ile birlikte katılmaktan mutluluk duyuyoruz
MÜFTÜ MUHAMMED: AVUSTRALYA’NIN SOSYAL DOKUSUNU KORUMALIYIZ
Avustralya Baş Müftüsü Dr. İbrahim Ebu Muhammed, yaptığı konuşmada Avustralya’nın sosyal dokusuna dikkat çekti. İftarın verildiği Kilise’nin, Müslüman toplumunun yoğunlukta olduğu ve Lakemba Camisiyle birbirine komşu uyum içinde olduğunu belirten Müftü Ebu Mhuammed; ” Avustralya toplumunun sosyal dokusunu korumak için her birimizin önemini ve sorumluluğu var. Bu günkü iftar bu akşam hakkında bir fikir verdi. Buraya gelirken fark ettim ki bulunduğumuz, kiliseyle yan yana camimiz bulunmakta. Bu güzel komşuluğu, çok kültürlü Avustralya halkının bir sembolü olarak görüyorum.Bu programlar da, bu sembollerin kaynağı”ded