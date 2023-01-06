Samanyolu Haber /Gündem / Kim, hangi bakanlığı istiyor? /06 Ocak 2023 23:58

Kim, hangi bakanlığı istiyor?

Gazeteci Fatih Portakal, altılı masadaki partilerin hangi bakanlıkları istediğine ilişkin kulis bilgisini paylaştı. Portakal, "En çok konuşulan bakanlık, Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı. Bütün partilerin talebinde olan bakanlıklardan bir tanesi" dedi.

SHABER3.COM

Altı siyasi partinin güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirmek ve ortak aday belirlemek için yürüttüğü toplantılarda en somut adımlar, Gelecek Partisi ev sahipliğinde gerçekleşen 10'uncu toplantıda dün atıldı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada "ortak aday" mesajı verilerek son dönemdeki "çoklu aday" tartışmalarının da önüne geçilmek istendiği belirtildi.

Yapılan açıklamada "Genel başkanlar arasında ortak Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik" ifadeleri ülke gündeminde üst seviyelere yükseldi.

KİM, HANGİ BAKANLIĞI İSTİYOR?
Gazeteci Fatih Portakal da, Altılı Masa'nın 10'uncu toplantısına ilişkin kulis bilgisini paylaştı.

Kişisel YouTube kanalındaki programda açıklama yapan Portakal, CHP’nin Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nı istediğini öne sürdü.

Portakal, İYİ Parti’nin ise Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nı istediğini iddia etti.

Portakal'a göre DEVA Partisi ekonomi, adalet ve Dışişleri Bakanlığı’nı isterken, Gelecek Partisi'nin Adalet ve Dışişleri Bakanlığı üzerinde yoğunlaştığı, Milli Eğitim Bakanlığı’nda da talebi olduğu öne sürüldü.

Portakal, şöyle devam etti:

Saadet Partisi, Aile ve Tarım Bakanlığı’nı istiyormuş. Demokrat Parti de Kültür ve Turizm ve Tarım Bakanlığı’yla talebi olmuş. En çok konuşulan bakanlık, Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı. Bütün partilerin talebinde olan bakanlıklardan bir tanesi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kim, hangi bakanlığı istiyor? Sonraki Haber >>

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Parasız kalmış!

Parasız kalmış!

"Sadaka mı veriyorsunuz?"

"O anne evladı öldüğü zaman mı gidip mezarının başında duracak?"

Ünlü NFL oyuncusu saha ortasında yere yığıldı

Ünlü NFL oyuncusu saha ortasında yere yığıldı

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:11:52