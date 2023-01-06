Kim, hangi bakanlığı istiyor?

Altı siyasi partinin güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirmek ve ortak aday belirlemek için yürüttüğü toplantılarda en somut adımlar, Gelecek Partisi ev sahipliğinde gerçekleşen 10'uncu toplantıda dün atıldı.





Toplantı sonrası yapılan açıklamada "ortak aday" mesajı verilerek son dönemdeki "çoklu aday" tartışmalarının da önüne geçilmek istendiği belirtildi.





Yapılan açıklamada "Genel başkanlar arasında ortak Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik" ifadeleri ülke gündeminde üst seviyelere yükseldi.





KİM, HANGİ BAKANLIĞI İSTİYOR?

Gazeteci Fatih Portakal da, Altılı Masa'nın 10'uncu toplantısına ilişkin kulis bilgisini paylaştı.





Kişisel YouTube kanalındaki programda açıklama yapan Portakal, CHP’nin Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nı istediğini öne sürdü.





Portakal, İYİ Parti’nin ise Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nı istediğini iddia etti.





Portakal'a göre DEVA Partisi ekonomi, adalet ve Dışişleri Bakanlığı’nı isterken, Gelecek Partisi'nin Adalet ve Dışişleri Bakanlığı üzerinde yoğunlaştığı, Milli Eğitim Bakanlığı’nda da talebi olduğu öne sürüldü.





Portakal, şöyle devam etti:





Saadet Partisi, Aile ve Tarım Bakanlığı’nı istiyormuş. Demokrat Parti de Kültür ve Turizm ve Tarım Bakanlığı’yla talebi olmuş. En çok konuşulan bakanlık, Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı. Bütün partilerin talebinde olan bakanlıklardan bir tanesi.