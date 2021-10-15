Samanyolu Haber /Gündem / Kim Milyoner Olmak İster'de TÜGVA skandalı /15 Ekim 2021 14:40

Kim Milyoner Olmak İster'de TÜGVA skandalı

TÜGVA'nın kadın üyelerini "Kim Milyoner olmak İster" isimli programa yarışmacı olarak göndediği ortaya çıktı. İddilara göre TÜGVA, yarışmacıların kazandığı para ödülünün bir kısmına el koydu.

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TÜGVA'nın belgeleri tartışılmaya devam ediyor. Söz konusu vakfın torpillerle kendi elemanlarını devlet kademelerine getirmeye çalıştığı ortaya çıkarken, 'paralel yapılanma' endişeleri dile getirildi. TÜGVA Başkanı Enis Eminoğlu ise önce reddettiği söz konusu belgelerin, katıldığı bir Youtube kanalında içerden sızdırıldığını kabul etti. 

Cumhuriyet'in haberine göre tartışmalar sürerken gazeteci Murat Ağırel'in halktv.comtr'de yayımlanan yazısında skandal bir gerçek daha ortaya çıktı. Ağırel, yazısında birçok TÜGVA üyesinin Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına sokulduğunu belirtti. 

KAYIT TAKİBİ YAPILMIŞ

Eline ulaşan belgeleri incelerken ulaştığı bilgileri yazısında aktaran Murat Ağırel, devamında şunları aktardı:

"Şimdi gelelim beni şaşırtan dosyaya…

Adı: İş takibi dosyası

İçinde görevli isimler var ve görevli oldukları konu belirtilmiş.

Görev tarihi olarak 13 Aralık 2016 yazılmış.

Görevin konusu ise “Kim Milyoner olmak ister yarışmasına katılacak bayan katılımcı sayısı” ve her çarşamba günü öğleden önce kadın katılımcılarının programa kaydı yapılması istenmiş karşısında da “yapıldı kaydı” yazılmış.

Uzunca düşündüm…

Acaba yarışmaya izleyici mi gönderiliyor, yarışmacı mı diye araştırmaya başladım.

Bu yarışma programı 2011 yılından itibaren ATV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Adı değişti, yapımcı şirket battı vs.

Belgeleri tekrar inceledim ve belgeleri gönderen kişiye yine ulaştım."

YARIŞMA İÇİN GÖREV VERİLDİ

Bu dosyayı sordum, şu iddiaları öne sürdü:

“Evet bizzat ben şahidim. Esad Erdoğan koordinasyonunda kişiler gidiyordu. Gelir olur ise bir kısmı vakfa olacak şekilde ayarlama yapılıyordu. Şu an EPİAŞ’da çalışan o dönem Genel Başkan Yardımcısı Suat Kır yapıyordu. Sonra Rabiya (Kazak) hanıma bu görev verildi. Suat’ın bırakmasının sebebi Yunus Becit’in eşinin yarışmaya katılması oldu. Suat Kır daha önce Berat Albayrak’ın özel kalem müdürlüğünü yapıyordu.”

 EŞİ DE PROGRAMDA

"Belgede belirtilen tarih aralarında çıkan yarışmacıları araştırdım, inceledim. İlginç isimler karşıma çıktı.

Gerçekten TÜGVA üyeleri ve yönetim kurulu üyeliği yapmış kişinin eşi yarışma programına yakın aralıklarla katılmış."

"Mesela TÜGVA yönetim kurulunda yer almış birçok devlet bankasının işini yapan Papillon Ajansın sahibi Yunus Becit’in eşi gerçekten 22 Nisan 2017 tarihinde yarışma programında yer almış."

"TÜGVA üyesi Şerife Tuğçe Doğan, 11 Mart 2017 tarihinde katılmış. Hatta programın reklamında TÜGVA üyesi olduğu da özellikle belirtilmiş."

"Yine katılan Hicret Kızılkaya 25 Mart 2017 tarihinde programa katılmış."

"Hemen daha önce röportaj için Genel Merkez toplantısında yer alan Yunus Becit’e ulaşmaya çalıştım. Ne şirketinden ne de cep telefonundan ulaşabildim. TÜGVA Genel merkezini aradım. Sordum, “Yaptığımız açıklama haricinde bir açıklama yapmayacağız” dediler. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi, AKP İstanbul İl Yönetimindeki Rabia Kazak’a sordum bu iddiaları yalanladı."
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