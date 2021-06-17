Samanyolu Haber /Gündem / Kırgızistan'da kaçırılan Orhan İnandı için Oslo'da protesto /17 Haziran 2021 12:18

Kırgızistan'da kaçırılan Orhan İnandı için Oslo'da protesto

Kırgızistan’da kaçırılan ve 2 haftadan uzun bir süredir bulunamayan Sapat okullarının kurucusu Orhan İnandı için dün Norveç’in başkenti Oslo’da gösteri düzenledi.

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31 Mayısta vatandaşı olduğu Kırgızistanda kaçırılan Sapat Eğitim Kurumları eski genel müdürü Orhan İnandı'nın bulunması için dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan protestolar devam ediyor. Oslo'da Norveç parlementosu "Stortinget" önünde toplanan grup, Orhan İnandı’ya destek sloganları atıp, uluslararası hukuk hiçe sayılarak yapılan insan kaçırmaları protesto edildi. 

Kırgızistan Devleti ve Hükümetinden kayıp Orhan İnandı'nın bir an önce bulunması ve Birleşmiş milletler kararı gereğince korunmasını talep eden grup, emsal kaçırma vakalarını da anlattıkları basın açıklamasını okudu. 

Orhan İnandı'nın eşi Reyhan İnandı, sosyal medya üzerinden meydana canlı yayında bağlanıp gelişmeleri anlattı. Reyhan İnandı konuşmasında Orhan İnandı gündemi ile toplanan Kırgız meclisinin aldığı kararları anlattı. Protesto sonrasında grup sakince dağıldı. 

Norveçin en çok okunan gazetelerinden Aftenposten geçen hafta bu kaçırma vakasını gündeme almış ve Erdoğan hükümetinin yasadışı faaliyetlerini anlatan bir analiz yayınlamıştı.

Norveç’in tanınmış gazetecilerinden Jørgen Lorentzen’in “Türkiye demokrasiyi hapsediyor” başlıklı yazısında, Türkiye’de MİT tarafından yurtdışından kaçırılanlara ve Sedat Peker’in videolarına değinilmişti.

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