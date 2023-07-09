Samanyolu Haber /Spor / Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu /09 Temmuz 2023 19:20

Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Finalinde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek yeni başpehlivan oldu.

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662'si düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek başpehlivanlığı kazandı.

YUSUF CAN ZYBEK KİMDİR?

Yusuf Can Zeybek 1994 yılında Antalya'da dünyaya geldi. 2013 yılında Azerbaycan'da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada şampiyon olmuştu. 2013 yılında Azerbaycan’da düzenlenen Uluslararası Azerbaycan Baku Gençler Serbest Güreş Turnuvası’nda Türk Milli Takımı formasını giyen Antalya Büyükşehir Belediyespor Güreşçisi Yusuf Can Zeybek, 96 kiloda şampiyon oldu. Bulgaristan’ın Varna kentinde de şampiyon oldu. 2021 yılında başpehlivanlığa yükseldi. Aynı sene Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde ve Elmalı Yağlı Güreşlerinde 2. olarak ilk kez başpehlivan olarak kürsüye çıktı. Başpehlivanlıkta ilk senesi olan 2021'de toplam 18 güreşe katılarak 2 ikincilik ile tamamladı.
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