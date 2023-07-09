Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da sınır kontrollerinin sıkılaştırılması için çağrı /09 Temmuz 2023 19:00

Almanya'da sınır kontrollerinin sıkılaştırılması için çağrı

Bavyera eyaletinin Başbakanı Markus Söder, düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınır kontrollerinin Almanya genelinde sıkılaştırılması için çağrıda bulundu.

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Almanya'nın güney eyaletlerinden Bavyera'nın Başbakanı Markus Söder, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, sınır kontrolleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Bavyera'da iktidarda bulunan muhafazakâr Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin lideri Söder, "Dış sınırı olan tüm eyaletler bizim sınır polisi uygulamamızı takip etmeli. Federal hükümet de sınır kontrollerini artırmalı" dedi.

Almanya'nın yüz ölçümü açısından en büyük eyaleti olan Bavyera'nın Avusturya ve Çekya ile karadan, İsviçre ile ise Konstanz Gölü üzerinden sınırı bulunuyor.

Söder, Bavyera'nın gerçekleştirdiği sınır kontrollerinde şu ana dek "insan kaçakçıları, uyuşturucu satıcıları ve diğer ciddi suçlular" dâhil 80 bin şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Toplam 26 ülkeden oluşan ve vizesiz seyahat edilebilen Schengen bölgesinde şu an hiçbir sınırda daimi kontrol yapılmıyor. Ancak son yıllarda bazı ülkeler sınır kontrollerini kısmen geri getirdi. Almanya da 2015 yılındaki göçmen akınından beri Avusturya sınırında kontroller gerçekleştiriyor. Bu kontrollerin yürürlüğe sokulmasına ya da sıkılaştırılmasına yönelik yetki eyaletlerde değil, sadece Federal İçişleri Bakanlığında bulunuyor.

Polonya ve İsviçre sınırlarında geçici kontroller uygulanması doğrultusundaki talep, geçtiğimiz haftalardaki eyalet içişleri bakanları toplantısında tartışmalara neden olmuştu.
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