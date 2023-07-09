Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li vekillerden mektup: Türkiye'ye F-16 vermeyin! /09 Temmuz 2023 18:54

ABD'li vekillerden mektup: Türkiye'ye F-16 vermeyin!

6 ABD'li vekil, Türkiye aleyhinde bir mektubu imzalayarak Dışişleri Bakanı Blinken'a gönderdi. Söz konusu mektupta F-16'lar konusunda kullanılan ifadeler dikkat çekti.

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Dünyanın gözü 11 Temmuz'da başlanacak olan Vilnius Zirvesi'nde. Türkiye'nin İsveç için vereceği karar merakla beklenirken, toplantıda birçok bölgesel ve küresel sorunda ele alınacak. Bunlardan bir diğeri elbette Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olacak. Türkiye'nin zirvede ABD ile bir süredir 'kilit' haline dönmüş F-16 konusunu da görüşmesi bekleniyor. Biden Türkiye'ye F-16 modernizasyon kitlerinin verilmesi konusuna sıcak bakıyor ancak Kongre aynı fikirde değil. Kongre İsveç'in NATO'ya kesin girişi sonrası Türkiye'nin F-16'ları almasını istiyor.


6 VEKİL İMZALADI

Bu bağlamda Yunan basınında çıkan son haberde ise ABD'li vekillerin Türkiye'ye yönelik skandal mektubu yer aldı. Proto Thema'da yer alan habere göre söz konusu vekiller, Türkiye'nin F-16'ları kullanmasını gözetim mekanizması altında tutmak istiyor.

Temsilciler Meclisi'ndeki üyeler Dışişleri Bakanı Blinken'a  yazdıkları mektupta ise modernizasyon konusunun iptalini bile istiyor. Temsilciler Meclisi'ndeki üyeler Dışişleri Bakanı Blinken'a  yazdıkları mektupta ise modernizasyon konusunun iptalini bile istiyor.

Vekiller ayrıca Ege'de 'İstikrarı' sağlamak için ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'na çağrıda bulundu. Öte yandan söz konusu mektup Chris Papas, Gus Bilirakis, Frank Palone, John Sarbanis, Dina Titus ve Nicole Malliotakis tarafından imzalandı.


Mektubun detaylı hali şöyle:

'İsveç'in NATO'ya katılımıyla bağlantılı olarak F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin satışı konusunda ABD ile Türkiye arasında bildirilen tartışmalar hakkında yazıyoruz. Türkiye'ye F-16'ların ve modernizasyon kitlerinin satılmasına yönelik bir anlaşma düşünülüyorsa, herhangi bir nihai anlaşmanın Türkiye'nin ABD ulusal güvenliğini tehdit eden veya baltalayan eylemlerde bulunması durumunda bu tür silahların transferini durduracak, geciktirecek veya geri çekecek mekanizmalar içermesini şiddetle tavsiye ediyoruz.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali NATO birliğinin önemini vurgularken, Türkiye ABD'den F-16'lar ve modernizasyon kitleri almak için İsveç'in NATO üyeliğini rehin tutmaya devam etti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali NATO'nun önemini vurguladı. ABD hükümetinin F-16 satışlarının İsveç'in katılımıyla bağlantılı olmadığına dair tutarlı açıklamaları göz önüne aldığımızda bu raporlardan endişe duyuyoruz.

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