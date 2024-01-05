Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, "Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.



GÜRCİSTAN'DAN GELDİLER



Talu çiftinin yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında dolandırıcılık iddiaları üzerine yurt dışına çıkış yasağı konmuştu. Yapılan incelemeler sonucu çiftin Gürcistan'a gittiği belirlenmişti. Dün öğle saatlerinde Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun İstanbul Havalimanı'na Gürcistan'dan kalkan bir uçakla geldikleri öğrenildi. Haklarında yurt dışına çıkış yasağı olduğu için havalimanı polisi tarafından pasaportlarına el konan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Türkiye'ye giriş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.



"BİZE PARA VERENLER SUÇLU"



Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun alınan ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri, "Biz onlardan borç para aldık. Asıl onlar tefecilik yaptılar. Asıl suçlu onlar" dedikleri öğrenilmişti. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.



KIVANÇ TALU KİMDİR?



Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Talu’nun 2010 yılında TV8’de Özgür Çakıt ve Nihal Yalçın ile birlikte sundukları ‘Yalanını Sevsinler’ isimli talk show programı, altı bölüm sürdü. “Var Böyle Tipler” adıyla çektiği kısa videolarla tanınan Talu, 2016’da kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı.