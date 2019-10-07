Samanyolu Haber /Politika / Kızgın kestaneyi almak için Türkiye maşa olarak kullanılıyor /07 Ekim 2019 16:26

Kızgın kestaneyi almak için Türkiye maşa olarak kullanılıyor

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekâta dair muhalefetten ilk değerlendirme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, "Rusya İdlib'de radikal teröristlerin bekçiliğini bize bırakmıştı. Şimdi aynı işi ABD yapıyor. Egemen güçler kızgın sobanın üzerindeki kestaneyi almak için Türkiye'yi maşa olarak kullanıyor." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Beyaz Saray'dan yapılan "Türkiye harekete geçecek, dahil olmayacağız" açıklamasına dair değerlendirmelerde bulundu. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Saray'ın IŞİD teröristleri üzerinden gizli bir anlaşma yaptığını ifade eden Öztrak, "Rusya İdlib'de radikal teröristlerin bekçiliğini bize bırakmıştı. Şimdi aynı işi ABD yapıyor. Egemen güçler kızgın sobanın üzerindeki kestaneyi almak için Türkiye'yi maşa olarak kullanıyor." dedi.

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Öztrak, Trump'ın mektubunu, "Sarayla ABD arasında bir uzlaşma vardır. O da şudur: 'Siz bizim belirlediğimiz bölgelere girin biz o bölgelerin yakınında olmayacağız ama biz de size bu işin başından sonuna kadar ne kadar cihatçı terörist yakaladıysak sizin sırtınıza bırakalım'. Tablo bu." sözleri ile  değerlendirdi.

İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEYİN FİYATI ARTACAK

Öztrak, dün gece köprü ve otoyollara yapılan zamma da tepki gösterdi. 

"Tam buna üzülürken tren ve posta ücretlerine yüzde 20 zam geldi. Yandaştan vergi toplayamıyorlar, vatandaşların üstüne zamlarla abanıyorlar." diyen Öztrak, "Taşıma maliyetlerine yapılan zamlar iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artıracak." dedi.

Açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Öztrak, "TÜİK'in memlekete yapacağı en büyük iyilik fiyatları nereden alıyorlarsa açık adresleri millete versinler. Millet alışverişini TÜİK'in ucuzcu dükkânlarından yapsın." ifadelerini kullandı.


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