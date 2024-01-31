Samanyolu Haber /Dünya / Kızıldeniz'de gemileri koruyacak AB misyonu 19 Şubat'ta başlayacak /31 Ocak 2024 22:42

Kızıldeniz'de gemileri koruyacak AB misyonu 19 Şubat'ta başlayacak

Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kızıldeniz'deki ticari yük gemilerini Yemen'deki Husi isyancıların füze saldırılarından korumak üzere görevlendirilen deniz misyonunun 19 Şubat'ta başlatılacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Euronews'te yer alan habere göre Brüksel'de düzenlenen gayrı resmi savunma bakanları toplantısının ardından konuşan Borrell, "Kızıldeniz'de deniz güvenliği son haftalarda önemli ölçüde kötüleşti. Ticari gemileri korumak amacıyla tamamen savunma amaçlı hareket etmek üzere yeni bir deniz operasyonu çalışmalarını büyük ölçüde tamamlıyoruz." dedi.

"Hedefimiz Aspides adlı bu misyonu en geç 19 Şubat'ta kurmak ve başlatmak." diyen AB'nin en üst düzey diplomatı, misyonun başarılı olacağına inandığını söyledi.

AB dışişleri bakanlarının 19 Şubat'ta Brüksel'de bir araya gelerek planı onaylamaları planlanıyor.

"Operasyon sadece koruma amaçlı olacak ve denizde yürütülecek"

Avrupa Birliği üyelerinden şu ana kadar Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan ve İtalya misyona katılacaklarını kamuoyuna açıkladı.

Misyonda kaç sayıda askeri personel olacağı ya da kapasitesi konusu ise henüz netlik kazanmadı.

Euronews'in edindiği bilgilere göre Fransa, Yunanistan ve İtalya liderlik rolüne talip oldu.

AB misyonu, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bölgede yürüttüğü Refah Muhafızı Operasyonu'nun aksine gemileri korumak ve gelen füzeleri engellemekle sınırlı olacak.

ABD liderliğindeki operasyonla koordiansyon içinde olunacağının da altını çizen Borrell, "Karada herhangi bir operasyon yürütmeyeceğiz, sadece denizde" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kızıldeniz'de gemileri koruyacak AB misyonu 19 Şubat'ta... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:57:23