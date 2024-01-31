ABD’den Türkiye’ye F-35 satışı açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde F-35'lere ilişkin bir soruyu yanıtladı.



Kirby, Rusya yapımı S-400 Hava Savunma Sistemi'nin konuşlandırılması nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışında hala sorun yaşadığını söyledi.



Kirby, Ankara'nın, ABD'nin S-400'lere ilişkin endişelerini gidermesi halinde yeniden F-35 programına katılmasının mümkün olduğunu da belirtti.



Türkiye'de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili durumun çözülmesi halinde Türkiye'yi yeniden F-35 programına kabul etmekten memnuniyet duyacaklarını belirtmişti.



F-16 DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLDÜ



Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya girmesine onay vermesinin ardından Washington ile Ankara arasında yaşanan F-16 düğümü çözülmüştü.



Washington yönetimi, Türkiye'ye 40 F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin satılmasını onaylayan resmi tebligatı ABD Kongresi’ne gönderdiği göndermişti.



ABD Kongresi’nin satışı değerlendirmek için 15 günlük yasal süresi bulunuyor, bu süre zarfında itiraz olmazsa 23 milyar dolarlık satış resmen gerçekleşmiş olacak.



ABD Dışişleri Bakanlığı, eş zamanlı olarak Yunanistan'a daha gelişmiş F-35 savaş uçaklarının satışını tamamlamak istediği konusunda da kongreye resmi bildirimde bulunmuştu.