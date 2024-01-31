ABD misillemeye hazırlanıyor: Haftalarca sürecek

ABD’nin, 3 askerinin öldüğü Ürdün-Suriye sınırındaki insansız hava aracı (İHA) saldırısına haftalar sürecek bir “kampanya” şeklinde karşılık vermeye hazırlandığı belirtildi.



NBC News’e konuşan yetkililer, ABD’li yetkililerin hedefler üzerinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.



İsmini vermek istemeyen söz konusu yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin henüz hedefleri kesinleştirmediğini ancak haftalarca sürebilecek bir "kampanya" hazırlığı içinde olduğu bilgisini paylaştı.



Üzerinde çalışılan hedeflerin İran dışındaki İran ile bağlantılı hedefleri içermesinin beklendiği, misilleme kampanyasının hem saldırıları hem de siber operasyonları kapsayacağı ifade edildi.



3 ASKER ÖLDÜ, 40'I YARALANDI



ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.



İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de çıkan ve Orta Doğu'da gerilimi tırmandıran savaşın başlangıcından bu yana ABD kuvvetlerine düzenlenen ilk ölümcül saldırı olmuştu.



Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.



İran ise söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor" ifadesini kullanmıştı.



İranlı yetkililer, "ABD, tehdit dilini ve başkalarını suçlamaktan vazgeçmeli ve siyasi çözüme odaklanmalı" diyerek, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya "kararlı ve süratle" yanıt vereceklerini belirtmişti.



ABD ÖRGÜT ADI VERDİ



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD üssüne düzenlenen saldırının sorumlularına ilişkin ilk kez resmi bir adres göstermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:



"Ürdün'deki saldırının Irak'ta İslami Direniş adlı çatı bir örgüt tarafından planlanıp gerçekleştirildiğine inanıyoruz ki bu grup Kataib Hizbullah dahil, birçok örgütü barındırıyor.”