Kızının vakfına özel izin verdi!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesinin yöneticisi olduğu dernek ve vakıflar için kamunun tüm kaynak ve imkânları seferber ediliyor. Şimdi de Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM Vakfı) için bir özel izin verdiği ortaya çıktı.







Birgün'ün haberine göre İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün “İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Kuruluşlar” listesine KADEM Vakfı da eklendi.





2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 6’ncı Maddesi’ne göre kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamıyorlar. Ancak, KADEM Vakfı İçişleri Bakanlığı’nın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile izinsiz para toplama hakkı verdi. Bu ayrıcalık ile KADEM Vakfı devletten izin almadan para toplayabilecek.







KADEM Vakfı, 7 Temmuz 2015’te Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, eski AKP milletvekili Emine Sare Aydın, Berat Albayrak'ın abisi Serhat Albayrak'ın eşi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hafize Şule Albayrak, AKP Milletvekili Mustafa Varank’ın eşi Esra Varank ile iktidar yakın birçok isim tarafından kuruldu.





Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı bilgilere göre, 1995 ile 2023 yılları arasında toplam 50 dernek ve vakfa ‘izin almadan yardım toplama hakkı’ verildi. Bu 50 dernek ve vakıftan 48’i izin almadan yardım toplama hakkını AKP iktidarların görevde olduğu 2004 ile 2019 yılları arasında aldı.





ENSAR’A BİLE İZİN VERDİ

İzin yardım toplama hakkı verilen dernek ve vakıflar arasında, cinsel istismar skandalıyla hafızalara kazınan Ensar Vakfı, yolsuzluk skandalıyla gündem olan Deniz Feneri Derneği, Diyanet Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), gerici Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Hayrat İnsani Yardım Derneği ile Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de yer alıyor.







Ayrıca, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve İlim Yayma Vakfı da izin almadan yardım toplama hakkı verilen kuruluşlar listesinde.





AKP yöneticilerinin dernek ve vakıflarının da bulunduğu listede Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) gibi dernekler ise yer almıyor.