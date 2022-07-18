KKM'yle 4 ayda ödenen faiz 20 yıllık yatırımı yuttu

Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Rapora göre; 2022 yılı Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 212,1 milyar TL, bütçe gelirleri 181 milyar TL ve bütçe açığı 31,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Raporda aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulamasının bütçeye maliyeti haziran ayında 16 milyar TL’ye ulaştı. Mart ayında 11 milyar 700 milyon TL bütçeye yük getiren KKM için nisan ayında 4 milyar 555 milyon, mayıs ayında ise 4 milyar 842 milyon TL ödeme yapılmıştı. 3 ayda 21 milyar TL ödenen KKM hesaplarına sadece geçtiğimiz ay 16 milyar TL ödendiği raporda ortaya çıktı. KKM’nin toplam maliyeti ise 37 milyar TL’yi aştı.







VAN’A 20 YILDA YAPILAN YATIRIM 3 AYDA KKM’YE GİTTİ



Cumhuriyet'in haberine göre AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay Van’da, “Van'a son 20 yılda 38 milyar liralık yatırım yaptık” demişti. Erdoğan 38 milyar TL ile Van’da neler yaptıklarını ise şu sözlerle aktarmıştı:





“Bunlar kamu yatırımı. Bu bütçeyle eğitimde 9 bin 682 yeni derslik inşa ettik. 8 bin 279 kapasiteli yüksek öğrenim yurtları açtık. 54 spor tesisi inşa ettik. Aç açık bırakmamak için elimizden geleni yaptık. 19 hastane, 103 adet sağlık tesisi inşa ettik. 2011 yılındaki deprem sonrası 25 bin konut, kamu binası, okul, cami, sosyal tesis inşa ederek sahiplerine teslim ettik. AK Parti olarak biz yaptık. 820 konut, 420 ahır, sosyal tesisler ve konaklama birimleri yapımına devam ediyoruz.”





DOLAR ARTIYOR, MALİYET KATLANIYOR

Aralık ayında devreye alınan KKM'de eğer kurdaki yükseliş faiz getirisinden yüksekse aradaki fark tasarruf sahibine ödeniyor. Bu hesaplamada baz alınacak kur seviyesini Merkez Bankası günlük olarak açıklıyor. Dolar aralık ayında yapılan açıklamaların ardından 18 TL bandından 12;12 TL seviyesine kadar gerilemişti. Ancak aralık ayından bu yana dolardaki artış yüzde 44’ün üzerine çıktı. İlk olarak mevduat sahiplerine ödemeler 23 Mart'ta başladı. Mart ayından bu yana KKM için yapılan ödemeler bütçeye 37 milyar TL yük getirdi.