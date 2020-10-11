Samanyolu Haber /Gündem / KKTC’de oy sayma işlemi başladı /11 Ekim 2020 18:44

KKTC’de oy sayma işlemi başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların sayımına başlandığı ifade edildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Seçimlere yüzde 55'e yakın katılım oldu. Resmi seçim sonuçlarının 19.00'dan itibaren belli olması bekleniyor.

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Resmi seçim sonuçlarının 19.00'dan itibaren belli olması bekleniyor. Ülkede 11 aday Cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Oy pusulasında yer alan adayların isimleri ise Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi), Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Kudret Özersay (Bağımsız), Mustafa Akıncı (Bağımsız), Serdar Denktaş (Bağımsız) oldu. 
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