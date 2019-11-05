Koç da 627 kişiyi işten çıkardı

Yapı Kredi Bankası'nın 2019 yılı 3'üncü çeyrek verilerine göre şube sayısı değişmezken 627 bankacı işten çıkarıldı.





Sabancı Holding'in amiral gemisi Akbank da aynı dönemde 15 şubeyi kapatmış ve 1.000'e yakın kişinin sözleşmesini feshetmişti.





Yapı Kredi küçülmeye rağmen üst yönetim ihya edildi. Geçen yılın aynı döneminde 41,4 milyon TL olan primler 2019'da yüzde 72 artarak 60 milyon TL’ye ulaştı.





TOPLAM VARLIKLARI 11,5 MİLYAR TL ERİDİ





2019'un ilk 6 ayında 384,6 milyar TL olan toplam varlıklar eylül sonunda 373,2 milyar TL’ye geriledi. Aynı dönemde 106,6 milyar TL olan mali varlıklar da 5 milyar TL kayıp ile 101,6 milyar TL seviyesine indi.





Önceki dönem yüzde 5,5 olan batık kredi (takipteki alacak) oranı yüzde 6,9’a çıktı. Türkiye ortalaması yüzde 5,03.







Yapı Kredi batık kredi oranını düşürmek için 2019 yılında 2,5 milyar TL’den fazla batık krediyi varlık yönetim şirketlerine sattı.





2,6 MİLYAR BATIK KREDİ 92 MİLYON TL!





2 milyar 568 milyon TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacak sadece 92 milyon TL mukabinde varlık yönetimi şirketlerine devredildi.





2018 sonunda 853 şubede faaliyet gösteren bankaşube sayısını muhafaza etti. Ancak 17 bin 577 olan personel sayısı 16 bin 950’ye indirildi.





Personel tenkisatına sendikanın sessiz kalmasına çalışanlar tepki göstermişti.

