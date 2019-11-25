Koç Holding’den Yapı Kredi açıklaması

Geçen hafta Reuters’ta yer alan ve ilgili kaynaklara dayandırılan haberde Koç Holding’in Yapı Kredi’deki İtalyan ortağı Unicredit’in bankadan çıkıp hisselerini Koç Holding’e satacağı belirtilmişti.





Bunun üzerine Koç Holding bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yazılı bir açıklama yaptı. Koç Holding’ten yapılan açıklamada taraflar arasında görüşmeler olduğu belirtilerek konuyla ilgili bir yönetim kurulu kararı alınmadığı ifade edildi.





İşte Koç Holding’den KAP’a yapılan açıklamanın tamamı:





Basın-yayın organlarında, müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızdan Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) hisselerinin tamamının iş ortağımız Unicredit’ten satın alınarak Yapı Kredi Bankası A.Ş.’de (YKB) çoğunluğun Şirketimize geçeceği ve iş ortaklığının sona erdirileceği yönünde bazı haberler çıkmıştır.





‘ÇALIŞMALAR HER ZAMAN YAPILMAKTA’

Konu hakkında daha önce yaptığımız açıklamada belirtildiği üzere, portföyümüzde yer alan şirketlere ilişkin hissedarlık alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılmakta olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’ne göre kamuya açıklanmaktadır.





‘GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR’





Bu kapsamda, YKB sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak çoğunluğa ulaşmamak kaydıyla, pay alımı dahil KFS ve YKB ortaklık yapılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Unicredit ile görüşmelerimiz devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamıştır. Bu nedenle, Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.