Koç'un kazandığı ve Erdoğan'ın iptal ettiği Kalamış ihalesinde BAE izi

Koç Holding’in kazandığı Fenerbahçe – Kalamış Yat Limanı ihalesi AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iptal edildi. İptal kararının ihalenin TL ile yapılmasından kaynaklandığını belirten Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker’e göre, liman için Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) devreye girdiğini kaydetti. Ülker, ulaştığı kaynağın, BAE’nin Kalamış için hazırlık yaptığını söylediğini aktardı.







Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesi Erdoğan'ın kararı ile iptal edildi. Koç Holding tarafından yapılan açıklamada; "Bahse konu ihalenin 19 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edildiği 21 Ocak 2022 tarihinde Tek-Art'a tebliğ edilmiştir" denilirken; iptalin gerekçesi açıklanmadı.





'İPTAL GEREKÇESİ İHALENİN TL İLE YAPILMASI'





Önceki gün Muğla’daki Akköprü Hidroelektrik Santrali Projesi ihalesinin de iptal edildiğini hatırlatan Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, “İhaleyi 605 milyon lira olan en yüksek teklifle Aydem Enerji kazanmıştı. O ihaleyi de Rekabet Kurumu onaylamıştı. Ancak yine Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla karar iptal edildi. Hem Koç Holding, hem de Aydem’in halka açık olması, iki firmanın yatırımcısını olumsuz olarak etkileyecektir şüphesiz. Gerekçesi açıklanmayan her iki iptal kararının altında ihalelerin TL ile yapılması olduğunu öğrendim” dedi.









Söz konusu ihalelerin dolardaki değişim nedeniyle iptal edildiğini belirten Ülker; "Şöyle ki Koç Holding’in kazandığı Kalamış ihalesinin yapıldığı 7 Ekim 2021’de dolar 8.87 TL idi. Yani kaba bir hesapla 281 milyon dolara mal olmuştu. Eğer dolar üzerinden yapılsaydı 281 milyon doların karşılığı da 3.8 milyar TL. Yani arada 1.3 milyar TL’lik bir değişim fark söz konusu. Benzer şekilde yine TL ile yapılan Aydem’in kazandığı ihale döneminde ise dolar yine benzer rakamlarda; 8.63 TL idi. Kaynaklarımdan edindiğim bilgilere göre TL ile yapılan her iki ihale, dolardaki değişim nedeniyle iptal edilmiş" dedi.









'BAE 10 MİLYAR DOLARLIK FON AYIRDI'





Ülker’in ulaştığı kaynak; Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Kalamış için hazırlık yaptığını ve 10 milyar dolarlık fon ayırdıklarını belirtti.





Ülker, kaynağı ile yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:





"Körfez Bölgesi’ne yakın, yatırım ve satın alma konularında önemli projelere imza atan kaynağıma bundan sonrasını sorduğumda ise ilginç açıklamalarda bulundu. Dubai’de yaşayan ve bölgeyi iyi bilen kaynağım, ‘BAE bu konuya en fazla ilgi gösteren ülke. Türkiye’ye 10 milyar dolarlık fon ayırdıklarını açıkladılar. Hatırlarsanız Abu Dabi Kalkınma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi, bu fonun potansiyel gördüğü sektörleri anlatırken liman ve turizm yatırımlarını da söylemişti. Burada Kalamış için bir hazırlık süreci olduğunu duydum. Teklif verecekler diye düşünüyorum’ dedi.”