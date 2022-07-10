Koğuşa kamera takılmasına itiraz eden tutukluların cezası kesinleşti

İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde kamera dayatmasına karşı çıktıkları için darp edilen ve haklarında dava açılan 22 tutuklu ile ilgili "kamu malına zarar verme" iddiasıyla verilen 1’er yıllık hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.







İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 13 Kasım 2015'te koğuşlarına takılan kameraları kırdıkları iddiasıyla ceza infaz koruma memurları tarafında darp edilen Abdulaziz İbrahim, Abdulkadir Atıcı, Abdulkadir Sert, Cahit Baybariz, Emrullah Abay, Ferhat Demirbaş, Habil Emen, Hamza Üngür, Hüseyin Aydın, İsmail Genç, Mehmet Serhat Polatsoy, Mehmet Şafak Elçiçek, Mustafa Türkoğlu, Özgür Özçelik, Rahmettullah Kaplan, Ramazan Aras, Rıdvan Orak, Sinan Tutmaz, Süleyman Benzer, Taner Sala, Vedat Çelik ve Yusuf Başaran hakkında, "tutukluların ayaklanması" ve "kamu malına zarar verme" iddiasıyla açılan davanın karar duruşması 26 Haziran’da görüldü.





Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, mahkeme, 22 tutukluya "kamu malına zarar verme" iddiasıyla 1’er yıl hapis cezası verdi. Hakim, hapis cezası kararında hükmün ertelenmesi yoluna da gitmedi.







Mahkemenin gerekçeli kararında ise meydana gelen somut olayda tutukluların iştirak halinde fikir ve eylem birliği içinde üzerlerine atılı "kamu malına zarar verme" suçunu işlediklerinin tüm delillerden sabit olmakla, aksi sabit olup suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılan savunmalara itibar edilmeyerek tutukluların cezalandırılmaları yoluna gidildiğine yer verildi.





Mahkeme, tutukluların isyan ettiklerine ilişkin somut delil bulunamadığını belirterek, bu suçtan beraat kararı verdi.