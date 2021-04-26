Samanyolu Haber /Ekonomi / "Kolay değil, yıllar alacak..." /26 Nisan 2021 12:44

"Kolay değil, yıllar alacak..."

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara, eritilen 128 milyar dolarlık rezervin yerine konması için kaç yıl gerektiğini hesapladı.

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Karar gazetesinin haberine göre, rezervlerin eksiye inmesinden kimin sorumlu olduğuna dair soruya, Kara, "Döviz satış işleminin kurum dışına taşınması kontrol mekanizmasını ortadan kaldırdı, sorumluları belirsizleştirdi" yanıtını verdi.

Rezervlerin ne kadar sürede yerine konulabileceği hususunda ise, Kara şu sözleri sarf etti:

"Net rezervleri eski seviyelerine getirmek için yaklaşık 80 milyar dolarlık döviz alımı yapmak lazım. Dolayısıyla, geçmiş dönem tecrübelerini de dikkate aldığımızda, rezervleri eski seviyeye getirmenin yıllar alacağını söyleyebiliriz. Her şeyin doğru yapıldığı varsayımı altında dahi en az 5 sene sürebilir. Şüphesiz bu süreçte belli bir fedakârlık da yapmak gerekecek çünkü rezerv biriktirmenin kolay bir yolu yok. Ya dış fazla vereceğiz, yani gelirimizden daha az harcayacağız; ya da uzun vadeli ve kaliteli sermaye çekmek için gereken reformları yapacağız. İkisi de zor ve meşakkatli işler."

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