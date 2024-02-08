Samanyolu Haber /Gündem / Kömür madeninde göçük /08 Şubat 2024 09:33

Kömür madeninde göçük

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Akkurt Madencilik'e ait kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Murat Çetinkaya hayatını kaybetti.

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45 yaşındaki Çetinkaya ile beraber göçükte mahsur kalan diğer işçi ise kurtarıldı.

Çetinkaya’nın cansız bedenine beş saatin ardından ulaşıldı.

DHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Gelik beldesinde bulunan özel maden ocağında saat 21.00 sıralarında işçiler Erdem Yıldız ve Murat Çetinkaya, meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle Erdem Yıldız iki saatlik çalışmanın ardından sağ olarak kurtarıldı.

Yıldız, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin akabinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, arama ve kurtarma çalışmaları sırasında madene gelerek, “35 kişinin olduğu vardiyada iki kişinin olduğu bir ayakta göçük meydana gelmiştir. 21.00 sularında 112'ye bildirildi ve bütün ekiplerimiz, AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerimiz yine Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri olay yerine intikal etti” dedi.
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