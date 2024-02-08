Yeni bir saadet zinciri tuzağı daha: Tam 2,5 milyar TL çarpmış

"Kamyonumu satıp parasını yatırdım”





Ankara’dan yurt dışına çıkmaya çalıştı





“Hızlı bir şekilde fon girişlerini sağlıyorum”





Saadet zinciri nedir?





Ocakçı ve eşinin de arasında bulunduğu dört kişi sağlık kontrolünün ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.DHA’nın haberine göre Sedat Ocakçı ve eşi, yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı.Çarşamba günü Ocakçı’nın da arasında bulunduğu 30 kişiye operasyon düzenlenmiş, Ocakçı'ya ait holding ve işletmelerde arama yapılmıştı.Sedat Ocakçı'nın yeğeni olan ve siber güvenlik uzmanı olarak bilinen Salih Han, kuruma ait 2,5 milyar liralık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtı.Bunun üzerine yüksek kâr vaadiyle paralarını verenler, dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi olmaya başladı.İddialara göre Sedat Ocakçı ve diğer şüpheliler, satışını yaptıkları dijital para ile kripto para piyasalarında para kazanacaklarını vaat etti.Aynı zamanda insansız hava aracı fabrikası kurarak buradan da kâr verileceği vaat edildi.Şüphelilerin 2.500 kişiden yaklaşık 2,5 milyar TL para topladıkları öne sürülüyor.En az 30 mağdurun şikayetçi olarak polise başvurduğu belirtildi.İşçi emeklisi Garip Kardaş, mağdur olduğunu dile getiren isimlerden.Kardaş, "Birikimim olan 700 bin lirayı 3 ay önce verdim, 150 bin lirasını geri aldım. Yüksek kâr vadettiler. Drone fabrikası kurup parayı burada değerlendireceklerini söylediler. Bu parayla iş yapacaklarını söylediler. Kredi borçlarım var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Böbreğimi satmayı bile düşündüm" dedi.28 yaşındaki Melih Mekik ise zararının 500 bin olduğunu belirterek, “Harmandalı Mahallesi'nin neredeyse tamamı para yatırdı. Evini, arabasını satanlar var. Eşimin, dostumun ve akrabalarımın milyon liralık zararı var. Ödeme yaptım, sadece 50 bin lira geri alabildim” açıklamasında bulundu.Kamyon şoförü Ali Doğan ise, "Kamyonumu satıp parasını yatırdım. 500 bin lira verdim. Bunun 200 bin lirasını geri aldım. Vereceklerini söylediler ama nasıl verecekler belli değil" ifadesini kullandı.Diğer yandan Ocakçı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nde üsteğmen olarak görev yaparken 2017 yılında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında önce açığa alındığı, iki yıl sonra da ihraç edildiği aktarıldı.1 Ocak 2023'te Ocakçı Holding'i kuran Ocakçı hakkında ilk olarak 1 Şubat 2024'te İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunulduğu ifade edildi.Şikayetin ardından Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine mahkemece Ocakçı hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildiği kaydedildi.Ocakçı'nın 2 Ocak'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan eşiyle yurt dışına gitmeye çalıştığı ancak hakkında yurt dışı çıkış yasağı olduğunu öğrenince Adana'ya geçtiği ve eşyalı kiralık ev tuttuğu belirtildi.Sedat Ocakçı'nın Adana'ya gitmesindeki amacın, yasa dışı yollarla Kıbrıs'a geçmek olduğu iddia edildi.Ocakçı Holding bünyesinde 10 şirketin bulunduğu öne sürülüyor.Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı, savcılığın talimatıyla harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise eş zamanlı operasyon düzenledi.Holding binasının boş olduğu ve şirket tabelalarının söküldüğü belirtildi.Sedat Ocakçı, bir süre önce yurt dışına kaçtığı iddiaları üzerine sosyal medyadan yayınladığı videosunda, "Buradayım, canlıyım, kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamalarınıza rağmen sistemimi kuruyorum. Hızlı bir şekilde fon girişlerini sağlıyorum ve kazandıkça sırayla azar azar hepinize o çok sevdiğiniz paralarınız yatacak” demişti.Ocakçı’nın aynı zamanda eşine lüks bir otomobil aldığı video da sosyal medyada paylaşılmıştı.Türkiye'de saadet zinciri olarak bilinen sisteme genel olarak piramit satış sistemi deniyor.Ponzi Şeması ya da Ponzi Oyunu olarak da literatüre geçen ilk piramit satış sistemi, 1919 yılında Charles Ponzi'nin geliştirdiği uluslararası kupon ödemeleri sistemi ile ortaya çıktı.Uluslararası geri ödeme kuponlarının ülkeler arası fiyat farklılığından kâr etmek amacıyla kurulan sisteme göre ne kadar kişi girerse elde edilecek kar artıyordu.Ancak piramit olarak büyüyen sistem ile ilgili endişelerin artması ve nakit akışının kesilmesiyle sistem en sonunda çöktü.Son olarak saadet zinciri komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu ile tekrar gündeme gelmişti.Ondan önce de Çiftlikbank ile saadet zinciri olarak büyük bir vurgun gerçekleştirilmişti.