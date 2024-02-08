Arda Güler'den Barcelona açıklaması





Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'nin ilerleyen maçlarda Arda Güler'i oynatacağı ve yavaş yavaş takıma monte edeceği öğrenildi. Arda Güler'in antrenmanlardan sonra ekstra çalıştığı ve fiziksel olarak kendini güçlendirdiği de gelen haberler arasında...

Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Arda Güler ile ilgili İspanyol medyasında birçok iddia ortaya atıldı. Barcelona'ya transfer olamadığı için pişman olduğu ifade edilen Arda Güler'den bu habere yalanlama geldi.Mynet'ten Emre Şen'in aktardığına göre İspanyol basınında çıkan habere yanıt veren Arda Güler dedikodulara son noktayı koydu. Defensa Central'de yer alan habere göre Arda, Barcelona'ya transfer olamadığı için herhangi bir pişmanlık yaşamıyor.Haberin detaylarında, "Oyuncu hem kendine hem de takım arkadaşlarına güveniyor. Real Madrid'de başarılı olacak potansiyele sahip olduğuna inanıyor ama fiziksel olarak gelişmesi gerektiğinin de farkında." ifadeleri kullanıldı.