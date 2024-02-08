Samanyolu Haber /Spor / Arda Güler'den Barcelona açıklaması /08 Şubat 2024 09:37

Arda Güler'den Barcelona açıklaması

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve istediği forma şansını bir türlü bulamayan Arda Güler, hakkında ortaya atılan "Barcelona'ya transfer olmadığı için pişman" iddialarına yanıt verdi.

SHABER3.COM

Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Arda Güler ile ilgili İspanyol medyasında birçok iddia ortaya atıldı. Barcelona'ya transfer olamadığı için pişman olduğu ifade edilen Arda Güler'den bu habere yalanlama geldi.

Mynet'ten Emre Şen'in aktardığına göre İspanyol basınında çıkan habere yanıt veren Arda Güler dedikodulara son noktayı koydu. Defensa Central'de yer alan habere göre Arda, Barcelona'ya transfer olamadığı için herhangi bir pişmanlık yaşamıyor.

Haberin detaylarında, "Oyuncu hem kendine hem de takım arkadaşlarına güveniyor. Real Madrid'de başarılı olacak potansiyele sahip olduğuna inanıyor ama fiziksel olarak gelişmesi gerektiğinin de farkında." ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'nin ilerleyen maçlarda Arda Güler'i oynatacağı ve yavaş yavaş takıma monte edeceği öğrenildi. Arda Güler'in antrenmanlardan sonra ekstra çalıştığı ve fiziksel olarak kendini güçlendirdiği de gelen haberler arasında...
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Arda Güler'den Barcelona açıklaması Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:25:48