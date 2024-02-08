Hayat kalitesi en yüksek 10 kent açıklandı

VİYANA - AVUSTURYA

ZÜRİH - İSVİÇRE





























































DÜSSELDORF - ALMANYA

Mercer'in yayınladığı listeye göre, yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir şu şekilde:1Avusturya'nın başkenti ve en büyük şehri, aynı zamanda ülkenin dokuz eyaletinden yüzölçümü bakımından en küçüğü olan Viyana, listede ilk sırada yer aldı.Zürih, İsviçre'nin en büyük kentidir. 2018 yılında Zürih Belediyesinde nüfus 415.367, çevre ilçeleriyle birlikte nüfusu 1,39 milyon kişidir. Şehir, Zürih Kantonu'nun başkentidir.Auckland, Yeni Zelanda'nın kuzey adasında yer alan, ülkenin en fazla şehirleşmiş yerleşimidir. Yeni Zelanda nüfusunun dörtte birinden fazla olan yaklaşık 1.3 milyon nüfusuyla ülkenin en kalabalık şehri olmakla birlikte ekonomik faaliyetlerinin en yoğun olduğu merkezidir.Kopenhag, Danimarka'nın başkenti ve en yüksek nüfuslu şehridir. 1 Ocak 2022 itibarıyla şehrin nüfusu 805.420'dir. Kopenhag, Zelanda adasının doğu kıyısında yer almaktadır; şehrin diğer kısmı Amager'de yer alır ve Øresund boğazı ile İsveç'in Malmö kentinden ayrılır. Öresund Köprüsü, iki şehri demiryolu ve karayolu ile birbirine bağlamaktadır.Cenevre, İsviçre'de Cenevre Gölü kıyısında yer alan, İsviçre'nin Zürih şehrinden sonra en yüksek nüfuslu ikinci şehridir. Fransızca konuşulan İsviçre bölgesi olan "Suisse Romande" bölgesinin en büyük şehridir. Aynı ada sahip Cenevre kantonu'nun başkentidir. Rhône Nehri'nin Cenevre Gölü'nden çıkışında konumlanmıştır.Frankfurt, Main nehri kıyısında kurulmuş olan, 730.000'den fazla nüfusuyla Hessen eyaletinin en büyük, Berlin, Hamburg, Münih ve Köln'den sonra Almanya'nın beşinci büyük şehridir.Münih, Berlin ve Hamburg'dan sonra Almanya'nın en büyük üçüncü kentidir. Bavyera eyaletinin en büyük şehri ve başkentidir. Avrupa Birliği'nin onikinci en büyük şehridir. Şehir, 2017 sayımına göre 1,4 milyon nüfusa sahiptir. Civarındaki nüfusla bu rakam 2,6 milyona ulaşır.Vancouver, Kanada'nın batısında bulunan Britanya Kolumbiyası eyaletinde bir liman şehirdir. Batı Kanada'nın en büyük, ülkenin de üçüncü büyük metropolüdür. Farklı etnik grupların bir arada yaşadığı kozmopolit bir kenttir.Sidney, Avustralya'daki en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Ülkenin ekonomik dahil her açıdan merkezi olmasına rağmen başkenti değildir. Jackson Limanı'nın kıyılarında kurulmuştur. Sidney Botany Körfezi ile Pittwater arasında yaşayan Darut kabilesinin anayurdu olarak bilinmektedir.Düsseldorf, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başkentidir. Ayrıca Düsseldorf Vilayeti'nin merkezidir. Ren Nehri kıyısında kurulmuş moda ve fuar kentidir. Kuzeyinde Ruhr Bölgesi, güneyinde ise Köln bulunmaktadır. Kente adını Düssel deresi verir.