Samanyolu Haber /Gündem / Komuta kademesi nasıl şekillenecek? /19 Temmuz 2021 12:03

Komuta kademesi nasıl şekillenecek?

Ağustos ayında toplanması beklenen Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) komuta kademesinde de bir dizi değişiklik gerçekleştirilecek.

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Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak YAŞ'ta, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de yerini alacak.

Toplantıda terfi bekleyen ve emekliye ayrılacak askerlerin durumu ele alınacak. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler henüz görev süresini doldurmadı. 

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süreleri geçen yıl bir sene uzatılmıştı. İki ismin durumu da toplantıda görüşülecek.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ise yaş haddini doldurduğu için emekli edilebilecek.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında en kıdemli orgeneral durumundaki 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanlığında Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu en güçlü adaylar arasında.
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