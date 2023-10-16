Kongo'da tekne alabora oldu: En az 40 ölü, 167 kayıp





Kongolu yetkililer, 20 Ekim Cuma günü bir teknenin alabora olması sonucu 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 167 kişinin ise halen kayıp olduğunu bildirdi.

BBC'nin haberine göre, Kongo Nehri'nde kayıplar için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. 189 kişinin olaydan sağ kurtarıldığı bildirilirken, kaza sırasında çok dolu olduğu ifade edilen teknede 300'den fazla yolcu ve yük olduğu bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, teknenin 'güvenlik mevzuatına aykırı bir biçimde gece saatlerinde yolculuk ettiğini' bildirdi.

'TEKNE AŞIRI DOLULUK SEBEBİYLE YAN YATARAK ALABORA OLDU'

Muhalefet lideri ve eski devlet başkanı adayı Moise Katumbi, 'bu trajediden' duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yaşanan olayın hükümetin 'aşırı yüklenmiş teknelerin gece saatlerinde seyretmesine göz yummasının doğrudan bir sonucu olduğunu' söyledi.





Birleşmiş Milletler (BM) bağlantılı Okapi radyosunun haberine göre, kazanın yaşandığı Equateur'un yerel hükümeti, kazada yaralanan ve ailesini kaybeden çocuklara psikolojik destek sağlayacağını söyledi. Şu ana kadar sudan 40'tan fazla ceset çıkarıldığını aktaran radyonun haberinde, "Conscious Generation" (Bilinçli Nesil) isimli STK'nin ölü sayısını 50 olarak açıkladığı bilgisine de yer verildi.





Radyoya konuşan bir kazazede, Bolomba'ya gitmek üzere Mbandaka şehrinden yola çıkan teknenin aşırı doluluktan ötürü dengesini kaybettiğini söyledi. Buna göre, mürettebat, teknenin dengesini yeniden sağlamaya çalışırken, tekne içinde bulunan yolcu ve yükle birlikte yan yatarak alabora oldu, ardından battı.