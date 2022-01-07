Kongre baskınında yaralanan polisler Trump'a dava açtı

Temsilciler Meclisi komitesi de baskını soruşturuyor





Kongre baskını sırasında yaralanan yedi polis memuru adına Yasa Önünde Kamu Hakları İçin Avukatlar Komitesi tarafından açılan davada, Donald Trump'ın beyaz üstünlüğü savunan, şiddet yanlısı aşırı gruplarla ve kampanya destekçileriyle birlikte çalıştığını ve Klu Klux Klan Yasası'nı delerek iktidarda kalmak için iç terörizm eyleminde bulunduğu belirtildi.Dava dosyasında eski başkan Donald Trump'ın yanı sıra Trump kampanyası, Trump'ın müttefiki Roger Stone ile Proud Boys ve Oath Keepers adlı aşırı grupların 6 Ocak günü Kongre binasında bulunan bütün üyelerinin isimleri yer alıyor.6 Ocak olaylarıyla ilgili olarak daha önce Kongre'nin Demokrat Partili üyeleri tarafından benzer iki dava daha açılmıştı. Bu davalarda Donald Trump'ın ve müttefiklerinin hareketlerinin Kongre'nin bulunduğu Capitol Hill binasında onlarca polis memurunun yaralanmasına, demokrasinin sembolüne sopalar ve diğer silahlarla saldırırken Kongre üyelerinin canları pahasına kaçmasına neden olan baskından sorumlu olduğunu ileri sürüyor.Öte yandan Temsilciler Meclisi'nde kurulan bir komite o gün yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Komitenin bu kapsamda istihbarat, emniyet ve diğer devlet kurumlarından o günle ilgili belge talebinde bulunduğu belirtildi.Talep edilen belgeler arasında Ulusal Arşiv'deki Beyaz Saray kayıtları, Savunma, Adalet, İç Güvenlik ve İçişleri Bakanlıkları'nın, FBI'ın ve Ulusal İstihbarat Müdürlüğü'nün kayıtları bulunuyor.Komite üyelerinin ayrıca telekomünikasyon şirketlerinde olaylarla ilgili kimin neyi, ne zaman bildiğinin ortaya çıkması için Kongre üyeleri de dahil birçok kişinin telefon kayıtlarını talep edebileceği belirtiliyor.Bu taleplerin uzun, partici ve kindar bir sürecin başlangıcı olabileceği yorumları yapılıyor.Komiteyi ABD Başkanlarının imtiyazını ihlal etmekle suçlayan Donald Trump, yaptığı açıklamada "Yönetim imtiyazları yalnızca benim idarem ve benimle çalışan vatanseverler için değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık ofisi ve ulusumuzun geleceği adına korunmalıdır" ifadesini kullandı.Amerikan Kongresi'nin Demokrat Partili aday Joe Biden'ın başkanlık seçimini tescil ettiği sırada Trump destekçilerinin Kongre binasını basması sonucu dört kişi ölmüş, 52 eylemci gözaltına alınmıştı.