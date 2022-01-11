Samanyolu Haber /Gündem / Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti /11 Ocak 2022 11:21

Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti

Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

SHABER3.COM

Süper Lig ekibi Konyaspor’da forma giyen Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti.


Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi’nde meydana geldi. Konyaspor’da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık’ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kariyerinde 8 kez A Milli Takım formasını giyen Ahmet Çalık, futbola başladığı Gençlerbirliği’nde 2011 yılında profesyonel oldu.

6 yıl Başkent ekibini formasını giyen Çalık, 2017’de Galatasaray’a transfer oldu. 3 yıl sarı-kırmızılıların formasını giydikten sonra 2020’de Konyaspor’a transfer olmuştu.
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