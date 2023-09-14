Köprü davasında 12 ere tahliye

15 Temmuz yargılamalarıyla ilgili mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. Bugün yapılan duruşmada verilen kararı Avukat Kemal Uçar duyurdu.







Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener, Ali Babacan ve Muharrem İnce’ye seslenen Avukat Uçar, şu paylaşımda bulundu:





“Boğaziçi Köprüsü Darbe Davasında; 12 er tahliye edildi… Beraat edip tutuksuz olan bir kısım sanıklara bozma ilamı doğrultusunda 12 yıl 6 ay ceza verilip hükmen tutuklanmasına karar verildi. Duruşmaları izlemeye gelmediniz, kararı duymaya gelmediniz. Bari bu twiti okuyun…”







