Koronavirüs'e karşı 168 milyon dolarlık ödül

Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak maksadıyla 1949'da kurulan ve hükûmetlerarası bir kuruluş olarak görev ifa eden Avrupa Konseyi, aşı başta olmak üzere yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına çare olabilecek her keşif ya da formül için ödül koydu.





Bu maksatla araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışması yapanlar için toplam 164 milyon euroluk (1,1 milyar TL) fon oluşturulduğu. Fondan destek almak için son başvuru tarihi ise 18 Mart 2020.





VİRÜS İLK ÇİN'DE GÖRÜLD, 120'DEN FAZLA ÜLKEYE BULAŞTI





12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde başlayan Koronavirüs salgını 120'den fazla ülkeye yayıldı. Şu ana kadar 8 binden fazla kişi hayatını kaybederken vak'a sayısı 120 bine ulaştı.





Bugüne kadar günlük hayattaki ihtiyaçlara çözüm sunmak amacıyla ortaya çıkan girişimler ise, Koronavirüs salgınına çare bulmak için kolları sıvadı.





Virüs ile mücadeleye katkı sunabilecek teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etmek maksadıyla kurumlar da kesenin ağzını açtı.





164 milyon euroluk fon tahsis eden Avrupa Konseyi, fonun idaresini konsey bünyesinde yüksek riskli ve yüksek etkili teknolojilerin ticarileştirilmesini desteklemek için kurulan Avrupa İnovasyon Konseyi'ne (EIC) bıraktı.





ÖNCELİKLİ ALAN YOK, YETER Kİ KORONAVİRÜS'E KARŞI ETKİLİ OLSUN





Avrupa Konseyi'nin koronavirüs özelinde çıkardığı fonun öncelik verdiği bir alan bulunmuyor. Fondan mali destek almak için virüs salgınına yönelik yenilikçi çözüm geliştirmek yeterli.





Avrupa Komisyonu'nun oluşturduğu fondan şuana kadar destek alan bazı girişimler şunlar: e-izolasyona dair çözüm geliştiren 'EpiShuttle', filtreleme teknolojileri üzerinde çalışan 'm-TAP' ve salgın sırasında kişilerin anlık konumunu takip eden MBent girişimleri.