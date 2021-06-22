Samanyolu Haber /Dünya / Korkmaz'ı Halk TV yayını yaktı! /22 Haziran 2021 10:07

Korkmaz'ı Halk TV yayını yaktı!

ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın yerini Halk TV'ye yaptığı telefon bağlantısı sonrasında tespit ettiği ve ardından gözaltı kararının gerçekleştiği iddia edildi.

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Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın gözaltına alınmasıyla ilgili önemli bir iddiada bulundu.

Uğuroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sezgin Baran Korkmaz nasıl yakalandı? Açıklıyorum” başlıklı paylaşımında, Amerika’nın Korkmaz’ın Avusturya’da olduğunu ABD tarafından bilindiğini söyledi. Uğuroğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın Halk TV’ye telefon bağlantısı sonrasında yerinin tespit edildiğini belirterek, "FBI adresin nokta tespitini yapıp Avusturya İstihbarat’a bildirdi. Polis SBK’yı yakaladı” dedi.

Uğuroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“SEZGİN BARAN KORKMAZ NASIL YAKALANDI?

AÇIKLIYORUM

Amerika Korkmaz’ın Avusturya’da olduğunu da cep telefonunu da biliyor adresi bilmiyordu

HALK TV’ye telefonla 2 kez bağlanıp uzun konuştu

FBI adresin nokta tespitini yapıp Avusturya İstihbarat’a bildirdi

Polis SBK’yı yakaladı.”
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