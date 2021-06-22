Korkmaz'ı Halk TV yayını yaktı!

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın gözaltına alınmasıyla ilgili önemli bir iddiada bulundu.





Uğuroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sezgin Baran Korkmaz nasıl yakalandı? Açıklıyorum” başlıklı paylaşımında, Amerika’nın Korkmaz’ın Avusturya’da olduğunu ABD tarafından bilindiğini söyledi. Uğuroğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın Halk TV’ye telefon bağlantısı sonrasında yerinin tespit edildiğini belirterek, "FBI adresin nokta tespitini yapıp Avusturya İstihbarat’a bildirdi. Polis SBK’yı yakaladı” dedi.





Uğuroğlu’nun paylaşımı şöyle:





“SEZGİN BARAN KORKMAZ NASIL YAKALANDI?





AÇIKLIYORUM





Amerika Korkmaz’ın Avusturya’da olduğunu da cep telefonunu da biliyor adresi bilmiyordu





HALK TV’ye telefonla 2 kez bağlanıp uzun konuştu





FBI adresin nokta tespitini yapıp Avusturya İstihbarat’a bildirdi





Polis SBK’yı yakaladı.”