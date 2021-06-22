Korkmaz'ı Halk TV yayını yaktı!

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın gözaltına alınmasıyla ilgili önemli bir iddiada bulundu.
Uğuroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sezgin Baran Korkmaz nasıl yakalandı? Açıklıyorum” başlıklı paylaşımında, Amerika’nın Korkmaz’ın Avusturya’da olduğunu ABD tarafından bilindiğini söyledi. Uğuroğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın Halk TV’ye telefon bağlantısı sonrasında yerinin tespit edildiğini belirterek, "FBI adresin nokta tespitini yapıp Avusturya İstihbarat’a bildirdi. Polis SBK’yı yakaladı” dedi.
Uğuroğlu’nun paylaşımı şöyle:
“SEZGİN BARAN KORKMAZ NASIL YAKALANDI?
AÇIKLIYORUM
Amerika Korkmaz’ın Avusturya’da olduğunu da cep telefonunu da biliyor adresi bilmiyordu
HALK TV’ye telefonla 2 kez bağlanıp uzun konuştu
FBI adresin nokta tespitini yapıp Avusturya İstihbarat’a bildirdi
Polis SBK’yı yakaladı.”