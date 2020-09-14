Samanyolu Haber /Gündem / Korona hastası hayır yemeği verdi! /14 Eylül 2020 12:41

Korona hastası hayır yemeği verdi!

Tunceli''nin Pertek ilçesinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastası, ölen bir yakını için hayır yemeği verince köy karantinaya alındı.

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Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı bir köyde Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen Koronavirüs testi pozitif olan kişi, ölen yakını için hayır yemeği verdi. 

Yemeğe katıldıkları tespit edilen 10 kişiye, 31 bin 500 lira idari para cezası verilirken, yemeği veren kişi ve köy muhtarı hakkında soruşturma başlatıldı.

KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, köyün karantinaya alındığı belirtilerek, "Pertek’te bulunan bir köyümüzde, almış olduğumuz Hıfzıssıhha kararına rağmen bir vatandaşımız hayır yemeği vermiş, kendisinin pozitif olması sebebiyle maalesef köy karantinaya alınmıştır." denildi. 

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