Grip ve Korona'ya aynı anda yakalandığımızı nasıl anlarız?

Her iki virüste de benzer belirtiler görülmesi ve bireylerin bünye yapıları gereği farklı tepkiler göstermesi sebebiyle bunun ayrımını yapmak oldukça zor. Ancak şu bir gerçek ki uzmanlar uyarıyor: Grip ve koronavirüse birlikte yakalanmak mümkün ve bu durum bazı hastalarda oldukça tehlikeli boyutlara ulaşabilir.







Euronews'ten Kerem Congar'ın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde aile hekimliği yapan uzman doktor Adrian Burrowes, grip ve Covid-19 virüslerinin insan bünyesini aynı anda etkisi altına aldığı zaman bağışıklık sistemi üzerinde büyük tahribatlara neden olduğunu belirtiyor.





KORONA, GRİP İLE BİRLEŞTİĞİNDE





Doktor Burrowes, gribe yakalanılması durumunda vücudun oldukça hassas ve kırılgan olduğunu belirterek, bu durumun koronavirüsün etkisini daha da artırdığını ifade ediyor. Burrowes, "Böyle bir durumda bünyenizin savunma mekanizması çöker. Hem grip hem de Covid-19 virüsleri akciğerlere şiddetli bir şekilde saldırır. Ağır zatürre başlar ve akciğer sıvısında değişimler olur. Bu da, alerjik hastalıklara sebebiyet verir." diye konuştu.





Salgın hastalıklar uzmanı Dr. Seema Yasmin ise her iki virüsün vücuda aynı anda etki etmesi durumunda kan zehirlenmesine yol açtığını, kalp hastalıklarını tetiklediğini ve beyin ile kas dokularında iltihaplanmaya neden olduğunu söylüyor. Kaliforniya Üniversitesi Prof. Dr. Michael Matthay'ın en çok üzerinde durduğu nokta ise şöyle: "Hem grip hem de koronavirüse aynı anda yakalanan bir kişi belki her iki hastalığı da atlatabilir ve fazla semptom göstermez. Ancak uzun vadede özellikle kalp ve akciğer ile ilgili hastalıklara olan bağışıklığı büyük oranda azalır."





Doktor Matthay benzer özellikler göstermesi sebebiyle Covid-19'un grip sezonuna kadar ABD'de yayılmadığını ancak daha sonra vaka sayılarında hızlı bir artış görüldüğünü ifade ediyor.





Grip ve Covid-19'un aynı anda görülmesinin akciğerlerin kana daha az oksijen taşımasına sebebiyet verdiğini ifade eden Matthay, "İki virüsün aynı anda etkisi solunum yollarını feci şekilde tahrip edecektir. Bu, akut solunum yetmezliğine yol açabilir ve bu durum hayati açıdan oldukça tehlikeli." diyor.





AYNI ANDA GRİP VE KORONA'YA YAKALANDIĞIMIZ NASIL ANLARIZ?







Her iki hastalığın belirtileri birbirine yakın olduğu için bunu en başta söylemek biraz güç. Rhone Island Hastanesi salgın hastalık uzmanlarından Dr. Leonard Mermel konuyla ilgili şöyle diyor:





"Her iki virüs de yüksek ateş, öksürme, nefes kesilmesi, yorgunluk, boğaz ağrısı, vücudun genel olarak ağrıması, burun akması ile tıkanmasına sebebiyet veriyor. Ancak bu belirtilere ek olarak Covid-19'a yakalananlarda kusma, ishal, tat alma ve koku duyusu azalması da görülüyor. Bu belirtiler gençlerde, yaşlılara ve yetişkinlere oranla daha fazla görülüyor."





Araştırmalara göre dünya genelinde koronavirüse yakalananların yaklaşık yarısı çok fazla hastalık belirtisi göstermedi ve salgını hafif semptomlarla atlattı. Bu sebeple uzmanlar grip ya da koronavirüsten şüphelenilmesi durumunda mutlaka test olunması gerektiğini belirtiyor.