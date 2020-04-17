Samanyolu Haber /Gündem / ‘Korona’ nedeniyle yavaşlayan Çin ekonomisi 28 yıl sonra ilk defa küçüldü /17 Nisan 2020 12:14

‘Korona’ nedeniyle yavaşlayan Çin ekonomisi 28 yıl sonra ilk defa küçüldü

Corona virüsü salgınının harcama ve üretimdeki etkisi nedeniyle Çin ekonomisi neredeyse 30 seneden sonra ilk defa ve rekor oranda küçüldü.

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Çin’de Gayrı Safi Yurt içi Hasıla (GSYİH) geçen senenin son çeyreğindeki yüzde 6’lık büyümenin ardından ocak-mart döneminde yüzde 6.8 küçüldü.

Bu küçülme dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’in çeyreklik verileri kaydetmeye başladığı 1992 tarihinden bu yana yaşanan ilk küçülme oldu.

Mart ayında sanayi üretiminde beklentilerden çok daha düşük kaydedilen düşüş şubat ayından beri ekonominin bazı bölümlerini yeniden başlatma çabalarının işe yaradığı yönünde yorumlandı ve umut ışığı oldu.

Ancak analistler küresel seviyedeki salgının Çin’in büyük ticaret ortaklarından gelen talebi düşürdüğünü ve iç pazardaki satışların da düşmesi nedeniyle Pekin’in zor bir süreçle karşı karşıya olduğunu ifade ediyor.

Industrial Bank Baş Ekonomisti Lu Zhengwei şunları söyledi: “İlk çeyrekte GSYİH tüm halkın yasaklar nedeniyle dışarı çıkmadığı ve ekonominin yavaşladığı bu dönemde büyük oranda beklenen seviyede geldi.”

Ekonomist şöyle devam etti: “İleriki aşamalar için talebin düşük olması endişe verici. İç talep halkın halen sokağa çıkmamasının tüketim harcamaları üzerindeki etkisi nedeniyle tam anlamıyla normale dönemezken, dış talep de salgın nedeniyle büyük darbe alacak gibi gözüküyor.”
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