Korona salgınında yaka paça gözaltı!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle İstanbul Taksim'e çelenk bırakmak isteyen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) mensuplarına polis müdahalede bulundu.





Sendika yöneticilerini yaka paça gözaltına alan polis Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı.





DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekteri Adnan Serdaroğlu, Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Gıda İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Dev Sağlık İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.





GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILDI





DİSK'ten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Teslim olmayacağız! Yaşasın 1 Mayıs." denildi.







Gözaltına alınanlar Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. DİSK, "Bugün 21:00'de balkonlardan hesap soruyoruz!" çağrısında bulundu.





Sabahın erken saatlerinden itibaren DİSK Genel Merkez’nin İstanbul Beşiktaş’ta bulunan binasının çevresi ve çıkan sokaklar polis ablukasına alındı.





Polis Taksim’e çıkmak isteyen DİSK temsilci ve üyelerine müdahalede bulundu. 1 Mayıs çelengi parçalandı.





Polis saldırısına, “Bugüne kadar, hak gaspları yaşandığında müdahale etmeyen polis, hakkını arayan işçilere saldırıyor.” sözleriyle tepki gösteren bir işçi gözaltına alındı.





"İŞÇİYİ BAYRAM GÜNÜNDE YÜRÜTMÜYORLAR"





Genel İş'ten yapılan açıklamada da, "Çarklar dönsün diye işçileri bu şartlarda çalıştıranlar şimdi gelmiş yürütmüyorlar. İşçi sınıfının sesini, soluğunu kısamazsınız, irademizi yenemezsiniz. Bu zorbalığı yeneceğiz." ifadeleri kullanıldı.





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