Samanyolu Haber /Gündem / Korona yardımlarının süresi uzatıldı /09 Eylül 2021 14:36

Korona yardımlarının süresi uzatıldı

Almanya’da koronavirüs nedeniyle işletme ve serbest meslek sahiplerine yönelik ödenen yardımlarının süresi uzatıldı. ‘Korona Yardımı III+’ ve ‘Yeniden start’ yardımları yıl sonuna kadar ödenecek.

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Federal Ekonomi Bakanlığı ile ve Federal Maliye Bakanlığı, normal şartlarda eylül ayında son bulması planlanan korona yardımının uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. Bu yardımlardan salgın nedeniyle en az yüzde 30 ciro kaybı yaşayan işletmeler ve serbest meslek sahipleri faydalanabilecek. Bu durumda olan işletmelerin sabit giderleri karşılanacak. Ancak işletme sahipleri doğrudan başvurmayacak. Başvurular, vergi danışmanları veya muhasebeciler tarafından işletme gelir-gider tablosu sunularak yapılabilecek. Aynı şekilde tek kişilik şirket olan serbest meslek sahipleri de aralık ayı sonuna kadar yardımdan faydalanabilecek. Ciro kaybı yaşayan serbest meslek sahipleri ‘Neustarthilfe Plus’ (Yeni başlangıç yardımı +) için başvurabilecek ve 4 bin 500 euroya kadar destek alabilecek. Bakanlık, birçok sektörde iyileşme gözükse de bazı alanlarda mağduriyetin devam ettiğini açıkladı.
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