Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs Çin dışında da hızla yayılıyor: 13 Çinliye yurtdışında virüs bulaştı /03 Mart 2020 16:09

Koronavirüs Çin dışında da hızla yayılıyor: 13 Çinliye yurtdışında virüs bulaştı

Çin'de koronavirüs vakaları 80 bine ulaşmışken, 13 Çinli yurtdışına yaptıkları seyahatlerde salgına yakalandı.

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Çin'de koronavirüsle mücadele devam ederken, ülkeye yurtdışından giriş yapan Çinliler arasında salgına yakalananların sayısı arttı. Çinli yetkililer yurtdışına seyahat eden 13 Çin vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Bunlardan sekizinin İtalya'nın Lomberdei bölgesini ziyaret ettiği ve salgına burada yakalandığı açıklandı. Dört kişinin İran'dan Çin'e gelen Çinliler olduğu belirtilerken bir kişinin ise İngiltere'den Hong Kong aktarmalı olarak Çin'e gelen bir kişi olduğu açıklandı.

Çin'de Salı günü 125 yeni koronavirüs vakasının daha tespit edildiği belirtildi. Bu, altı haftadan bu yana kaydedilen en düşük rakam. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu virüsten 31 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ölenlerin tamamı salgının ilk kez ortaya çıktığı Hubei vilayetinden. Böylece Hubei vilayetinde salgından ölenlerin sayısı 2 bin 943'e ulaştı.

Koronavirüs ilk kez Aralık ayınd Hubei vilayetinin Vuhan kentinde görülmüştü. Salgın o dönemden bu yana 70 ülkeye yayıldı. Çin'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 80 bin. Dünya genelinde ise vaka sayısı 90 bin. Virüsten bugüne dek 3 bin 100 kişi öldü.
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