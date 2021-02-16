Samanyolu Haber /Sağlık / Koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı artışını sürdürüyor /16 Şubat 2021 20:58

Koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı artışını sürdürüyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 16 Şubat Salı günü koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 91 oldu.

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Son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 906 olurken, yapılan test sayısı 115 bin 794 olarak kayıtlara geçti.Toplam test sayısı ise 31 milyon 748 bin 965’e ulaştı.

Bugün semptom gösteren 658 hastayla birlikte 7 bin 906 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 602 bin 34’e çıktı. Can kaybı da 90 artarak 27 bin 652’ye yükseldi.

Son 24 saatte 7 bin 189 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, ağır hasta sayısı da bin 201 oldu.
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