Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüsle mücadelede önemli adım: Hastalığın ağır geçmesine neden olan gen bulundu /13 Ocak 2022 19:07

Koronavirüsle mücadelede önemli adım: Hastalığın ağır geçmesine neden olan gen bulundu

Bilim insanları koronavirüsün ağır geçmesine neden olan geni buldu. Bu sayede virüs ile mücadelenin daha fazla etkinlik kazanabileceği belirtildi.

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Dünya koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadelesini sürdürüyor. Virüse karşı çok önemli bir adım atıldı. Polonya’da yapılan yeni bir araştırma, Covid-19’u şiddetli geçirmeye neden olan geni ortaya çıkardı.

Reuters’ın aktardığına göre Polonyalı bilim insanları, koronavirüsüne bağlı ağır hasta olma riskini iki katından fazla artırdığını söyledikleri bir gen keşfettiklerini açıkladı.Bu keşif, virüsten en çok etkilenecek ve en fazla risk altındaki grupları belirleme açısından da önem taşıyor.

RİSKLİ GRUPLARI BELİRLEMEDE ÖNEMLİ
 
Uzmanlar, bu sonuçların en riskli grubu belirleyeceğini ve onları onları aşı olmaya teşvik edeceğini umduklarını açıkladı. Öte yandan, tedavi açısından da riskli grupları belirlemek büyük önem taşıyor.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, “Bir buçuk yıldan fazla bir araştırma sürecinden sonra, corona virüsü ile ciddi şekilde hastalanmaya yatkınlıktan sorumlu geni tespit etmek mümkün oldu” dedi.

KITALARA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Niedzielski sözlerini “Bu, gelecekte Covic-19’dan ciddi şekilde acı çekme eğilimi olan insanları tespit edebileceğimiz anlamına geliyor.” ifadeleriyle sürdürdü. Bialystok Tıp Üniversitesi’nden araştırmacılar, genin bir kişinin Covid-19’dan ne kadar ciddi şekilde muzdarip olduğunu belirleyen yaş, kilo ve cinsiyetten sonra dördüncü en önemli faktör olduğunu buldu.

Projeden sorumlu profesör Marcin Moniuszko, genin Polonya nüfusunun yaklaşık yüzde 14’ünde bulunduğunu, bu oranın Avrupa’da yüzde 8-9 ve Hindistan’da yüzde 27 oranında olduğunu söyledi. Daha önce yapılan araştırmalar da genetik faktörlerin Covid-19 üzerindeki etkisini ortaya çıkarmıştı. İngiltere’de yapılan bir araştırmada da Covid-19’a bağlı akciğer yetmezliği riskini iki katına çıkarabilecek bir gen keşfettiklerini açıklamıştı.
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