Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüsün ilk mikroskop görüntüsü /20 Mart 2020 23:35

Koronavirüsün ilk mikroskop görüntüsü

Novosibirsk’teki Vektor Enstitüsü’nden bilim insanlarının Koronavirüs'ün ilk mikroskop görüntülerini çekmeyi başardığı duyuruldu.

SHABER3.COM

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Novosibirsk’teki Vektor Enstitüsü’nden bilim insanlarının neredeyse tüm dünyaya yayılan ve 10 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs'ün ilk mikroskop görüntülerini çekmeyi başardığını duyurdu.

Sputnik'in haberine göre Rospotrebnadzor’un açıklamasına göre, Rus bilim insanlarının geçirimli elektron mikroskobu JEM-1400’de kullandıkları negatif kontrast yöntemiyle Koronavirüs'ün ilk fotoğraflarını çekmeyi başardı.

Her bir partikülün boyutunun 100-120 nanometre olduğu kaydedildi.
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