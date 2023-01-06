Kovulan Akit’in ekran yüzü, patronlarını Erdoğan’a şikayet etti

Akit Medya Grubu’nun ekran yüzlerinden Mehmet Özmen kovuldu. Tazminatları da ödenmeyen Özmen, sosyal medya hesabından AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da etiketleyip yaptığı paylaşımla Akit’i kamuoyuna şikayet etti. Özmen, “Tüm Müslümanlara ve özellikle iktidar çevresine açık çağrımdır: Lütfen bu karaktersiz, kumpasçı zalimlere destek vermeyin!” dedi.





ÇOK ÇARESİZ KALDIM

Özmen, “Kamuoyuna ve Allah’a şikayet” başlığı ile yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:





“Değerli dostlar,

Akit Medya Grubu’nu önce Allah’a sonra siz değerli kamuoyu vicdanına şikayet ediyorum. Çok çaresiz kaldığım için bu duyuruyu yapma gereği duydum. Öncelikle tüm ayrıntıları 15 Ocak’ta kendi Youtube kanalımdan sizlerle paylaşacağımı hatırlatmak isterim.





UZUN SÜREN MOBİNGLERİN ARDINDAN İŞTEN ATILDIM

1997 yılından bu yana Akit Medya Grubu’nda çalıştım. Çok uzun süredir devam eden mobinglerin ardından geçtiğimiz haftalarda SGK 49’a göre haksız yere işten atıldık. Akit’in tüm yetkililerini önce Allah’a ve sonra sizlere şikayet ediyorum.





İLGİM OLMAYAN HABERLERDE ADIMI KULLANARAK DAVA AÇTIRDILAR

1997 yılından bugüne kadar hiç ilgim, alakam olmayan haberler nedeniyle şahsımın adına kullanarak bana onlarca dava açtırdılar. Bugün ise SGK 49’a göre işten çıkartarak hiçbir şekilde tazminatlarımızı ve diğer haklarımızı ödemediler.

Mahkemeye başvurdum ve işe iade davası açtım fakat… Bu sözde Müslüman kardeşlerimizin mahkemeye sundukları yalanlar, iftiralar, ayak oyunları, kumpaslar gırla…





ERDOĞAN’DAN BANA DESTEK OLMASINI RİCA EDİYORUM

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm Müslüman kardeşlerimizden bana destek olmalarını rica ediyorum. Bu sözde Müslüman kardeşlerimizin zulmü nedeniyle çok zor durumdayım.





NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM, ÇARESİZ HALDEYİM

Ne yapacağımı bilemiyorum, çaresiz haldeyim. Yukarıda da ifade ettiğim gibi Akit Medya Grubu’nun yaptığı zulmün ayrıntılarını 15 Ocak’ta kamuoyuyla paylaşacağım inşallah. Özellikle Ak Parti ve İslami cemaatlere sesleniyorum, Lütfen Akit Medya Grubu’na hiçbir şekilde prim vermeyin, desteklemeyin. Akit Medya Grubu inananların yük akı değil, inananların yüz karasıdır.

Kamuoyuna saygıyla …”