KPSS soruları ile cevap anahtarları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlediği, 'soru çalındı' iddiaları nedeniyle iptal edilen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları bugün yeniden yapıldı.Sınavın tamamlanmasının ardından temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nininternet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.