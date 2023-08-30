Kremlin: Prigojin'i taşıyan uçak kasıtlı olarak düşürülmüş olabilir

Euronews'te yer alan habere göre Kremlin, soruşturmacıların özel güvenlik şirketi Wagner'in patronu Yevgeny Prigojin'i taşıyan uçağın 'kasıtlı olarak düşürülmüş olma ihtimalini' değerlendirdiğini bildirdi.



Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov soruşturma ile ilgili bir soru üzerine gazetecilere verdiği demeçte farklı senaryoların göz önünde bulundurulduğunu söyledi.



Uçağın kasıtlı düşürülme olasılığını "vahşet" olarak tanımlayan Peskov, "Dilerseniz kasıtlı vahşet versiyonu diyelim ki neyden bahsettiğimizi biliyorsunuz. Farklı versiyonların dikkate alındığı gayet açık." cevabını verdi.



Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün kazayı soruşturup soruşturmayacağı yönündeki bir soruya ise koşulların bunu farklı kıldığını söyleyerek olumsuz yanıt verdi.



Peskov, araştırmacıların tam olarak ne olduğuna dair henüz bir sonuca varmadıklarını belirtti ve "Rusya'daki soruşturmanın sonuçlarını bekleyelim" dedi.



Prigojin'in Moskova'dan St Petersburg'a seyahat ettiği özel jeti 23 Ağustos'ta başkentin kuzeyinde düşmüş, aralarında Wagner'in diğer iki üst düzey ismi, Prigojin'in dört koruması ve üç kişilik mürettebatının da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.



Uçağın düşme nedeni henüz belli değil, ancak olay yerine yakın köylüler ve görgü tanıkları, bir patlama sesi duyduklarını, ardından da jetin yere çakıldığını gördüklerini dile getirdiler.



Özel jet,Prigojin'in haziran ayında Rostov kentinin kontrolünü ele geçirmesi ve Vladimir Putin Rusya'sının temellerini sarsan kısa süreli silahlı isyanından tam iki ay sonra düştü ya da düşürüldü.



ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada, Prigojin'in ölümünün kendisini şaşırtmadığını çünkü Rusya'da Putin'in arkasında olmadığı herhangi bir şey olmadığı yorumunda bulunmuştu.



Kremlin ise Batılı bazı siyasetçilerin ve yorumcuların, 'Putin'in Prigojin'i intikam almak için öldürülmesini emrettiği' yönündeki iddialarını "mutlak yalan" olarak nitelendiriyor.