Samanyolu Haber /Ekonomi / Kripto para milyarderleri bir bir ölüyor(!): Son kurban Rus Taran /30 Kasım 2022 18:01

Kripto para milyarderleri bir bir ölüyor(!): Son kurban Rus Taran

Kripto para girişimcisi Vyacheslav Taran, İsviçre’den Monako’ya giderken yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti.

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53 yaşındaki kripto para girişimcisi Taran’ın sahibi olduğu Libertex Group’tan yapılan yazılı açıklamada, “Libertex Group Yönetim Kurulu Başkanı Vyacheslav Taran’ın 25 Kasım 2022 Cuma günü Monako’ya giderken meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle teyit ediyoruz” denildi.

İngiltere’de yayın yapan Dailymail gazetesinin haberine göre, Taran’ın İsviçre’nin Lozan kentinden havalanan helikopteri Villefranche-sur-Mer beldesi yakınlarında düştü. Kazada Taran’la birlikte helikopter pilotu da öldü.

Taran son dönemde ölen üçüncü kripto para zengini oldu. Tiantian Kullander ‘uykusunda’ ölürken, Nikolai Mushegian ise CIA ve Mossad’ın kendisini öldüreceğinden korktuğuna dair tweet attıktan sonra Porto Riko sahilinde boğuldu.
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