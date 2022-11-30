Samanyolu Haber /Ekonomi / Binlerce küçük yatırımcıyı batıran SASA CEO'su meğer 'rahatsızmış(!)' /30 Kasım 2022 17:48

Binlerce küçük yatırımcıyı batıran SASA CEO'su meğer 'rahatsızmış(!)'

Borsa İstanbul’da son dönemde en çok yükseliş yaşayan şirketlerden biri Erdemoğlu Holding bünyesindeki SASA Polyester.

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Bu durum, şirket hisselerine ilişkin çeşitli spekülasyonları beraberinde getirdi.

Ekonomi gazetesine konuşan holdingin yönetim kurulu başkanı İbrahim Erdemoğlu, “SASA’nın borsada şu anda geldiği piyasa değeri beni rahatsız ediyor” dedi.

Erdemoğlu, “Hissenin fiyatı 60 liradan 180 liraya neden yükseldi, bilmiyorum. Yeni yatırım açıklamamız olmadı, hisse fiyatlarımızı yukarı çıkaracak bir açıklama da yapmadık” açıklamasında bulundu.

“Hissenin fiyatı 80 liraya çıktığında, küçük yatırımcı zarar görmesin diye Borsa İstanbul’da satış yaptık. O satıştan beri herkese, ‘Sasa hissesi çok yüksek, alınmaz’ diyorum” sözlerini sarf eden Erdemoğlu ayrıca, “Başka şirketler hakkında yorum yapamam. Ancak Borsa İstanbul’da yaşanan bu havadan küçük yatırımcıların zarar görmesine üzülürüm” dedi.

"Küçük yatırımcıya uyarı niteliğinde"

Bloomberg’in GameStop hissesine benzettiği SASA Polyester, bu yıl yüzde 605 yükseldi.

Bloomberg’e konuşan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya, analistlerin uzun zamandır SASA Polyester’deki yükselişin nedenini açıklayamadığını aktardı.

Çetinkaya’ya göre Erdemoğlu bu sözleriyle küçük yatırımcıyı uyarmaya çalışıyor, çünkü çok sayıda kişi bu durumdan zarar görebilir.

Erdemoğlu ile röportajını köşesine taşıyan yazar Vahap Munyar ise, “44 yıllık meslek hayatımın 40 yılı ekonomi gazeteciliğiyle geçti. Borsa İstanbul (o zamanki adıyla İMKB), 1985 yılında açıldı. O günlerden beri şirketinin piyasa değerinin artışından rahatsız olduğunu dile getiren, bu durumu açık yüreklilikle ortaya koyan iş insanına hiç rastlamadım” yorumunda bulundu.
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