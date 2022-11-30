Samanyolu Haber /Dünya / Medrese'de korkunç patlama en az 16 ölü /30 Kasım 2022 17:38

Medrese'de korkunç patlama en az 16 ölü

Afganistan'da bir medresede öğle namazı sırasında meydana gelen patlama sonucu çoğu öğrenci en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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Taliban yetkilileri ülkenin kuzeyindeki Samangan vilayetinin başkenti Aybak'ta yaşanan patlamayı doğruladı, ancak ölü ve yaralı sayısı ya da olay yerindeki durumla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takor, basına yaptığı açıklamada, Cihadiye Medresesi'nde öğle namazı sırasında yaşanan patlamada en az 10 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda öğrencinin yaralandığını duyurdu.

Olay yerine ilk yardım ekipleri gönderildiği aktarıldı. Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

Ağustos 2021'de Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden bu yana kendini Irak-Şam İslam Devleti'nin  Afganistan kolu olarak tanımlayan IŞİD-Horasan örgütü tarafından sivilleri hedef alan onlarca saldırı düzenlendi.

30 Eylül'de başkent Kabil'de bir dershanedeki intihar saldırısında üniversite sınavına hazırlanan en az 51'i kadın 54 kişi yaşamını yitirmişti. O saldırıyı da üstlenen olmamış, ancak Afgan hükümeti IŞİD-Horasan'ı suçlamıştı.

5 Ekim'de de İçişleri Bakanlığı'nın mescidinde meydana gelen patlamada en az dört kişi can vermişti.
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