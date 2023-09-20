Kritik Yalçınkaya kararına günler kala iktidardan AİHM'ye dikkat çeken ziyaret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ByLock kullandığı, Bank Asya’ya para yatırdığı ve sendika üyelikleri gerekçe gösterilerek terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Yüksel Yalçınkaya’nın başvurusunun sonucunu 26 Eylül tarihinde açıklayacağını duyurdu.







Kararın olumlu çıkması durumunda 15 Temmuz sonrasındaki yapılan yargılamaların tamamına yakınını etkilemesi bekleniyor. Yani davadan ihlal kararı çıkması durumunda Hizmet Hareketi'ne üye olduğu gerekçesiyle ceza alanların büyük bir kısmının dava sonuçları da etkilenecek.





KARARA GÜNLER KALA AİHM’E ZİYARET



Gerçek Gündem'in haberine göre Yalçınkaya kararının açıklanmasına sayılı günler kala Adalet Bakanı Yardımcısı Niyazi Acar, AİHM’i ziyaret etti. Acar, ziyaretinde Mahkeme Başkanı Síofra O’Leary ile birlikte AİHM Yargıcı Saadet Yüksel’le görüştü.





NE OLMUŞTU?



Hükümet ve başvuru tarafı AİHM’de 18 Ocak 2023 tarihinde savunma yapmıştı.





Kayseri’de öğretmenlik yapan Yüksel Yalçınkaya, 672 Nolu KHK ile ihraç edilmiş ve Bylock kullandığı, Bank Asya’ya para yatırdığı, KHK ile kapatılan bir sendika ve derneğe üye olduğu ve hakkında bir tanık ifadesi bulunduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





Yargıtay tarafından 30 Ekim 2018’de cezası onanan Yalçınkaya, bir yıl sonra Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştu. AYM, Yalçınkaya’nın bireysel başvurusunu reddetmişti.





Yalçınkaya’nın adil yargılanma, toplantı-dernek kurma özgürlüğü ve özel hayatına saygı haklarının da içinde olduğu başvurusu karar için AİHM Büyük Dairesi’ne devredilmişti.





AİHM, 7 yıl sonra 26 Eylül tarihinde Yalçınkaya dosyasına karar verecek. Davadan çıkacak kararın 15 Temmuz sonrası yargılamaların neredeyse tamamına yakınının etkilenmesi bekleniyor.