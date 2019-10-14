Samanyolu Haber /Ekonomi / Kriz... Bankalar Birliği borcunu ödeyemeyen büyükler için yeniden yapılandırma başlattı /14 Ekim 2019 11:23

Kriz... Bankalar Birliği borcunu ödeyemeyen büyükler için yeniden yapılandırma başlattı

Kriz sebebiyle Türkiye Bankalar Birliği, banka ve finansal kurumlara 25 milyon lira ve üzeri kredi borcu olan büyük ölçekli şirketlere 'Finansal Yeniden Yapılandırma' getiriyor.

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Türkiye Bankalar Birliği, banka ve finansal kurumlara kredi borcu  bulunan büyük ölçekli şirketler için “Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)” uygulamasına başlanacağını açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için “Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)” uygulamasına başlanacaktır. Küçük ölçekli şirketlerde uygulamaya başlanması için onay beklenmektedir.

Uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesi  amaçlanmaktadır.

Yeniden yapılandırma uygulaması  5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32’nci maddesi uyarınca bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde  bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin  olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak  tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine, üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerini sürdürmelerine, dolayısıyla ekonomik büyümeye imkân verecektir.

25 MİLYON TL VE ÜZERİNDE BORCU OLANLAR

Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu  bulunan büyük ölçekli şirketler FYY uygulamasından yararlanabilecektir. 25 milyon TL’nin altında kredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketler ise onayın alınmasını takiben FYY uygulamasından yararlanabilecektir. Haklarında iflas kararı bulunan borçlular FYY’den yararlanamayacaktır.

FYY sürecine alınabilecek borçlular en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine, Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir başvuru ve taahhüt mektubuna, sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek başvuruda bulunabilecektir. Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan alacaklı kuruluşlar Türkiye Bankalar Birliği tarafından güncel olarak ilan edilecektir.

Başvurusu kabul edilen borçlular için durumun korunması süreci başlayacak olup durumun korunması sürecinin başlaması halinde, Çerçeve Anlaşmasını imzalamış bulunan alacaklı kuruluşlar  borçlu hakkında  yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapamayacak (zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere), mevcut takiplere devam  edemeyecek, yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollara başvuramayacaktır.

Borçlunun başvuru tarihinden önce herhangi bir Alacaklı Kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu  satış günü belirlenmiş  olması, ihalenin feshi davasının devam etmesi, borcun icra taahhüdüne  bağlanmış olması, tasarrufun iptali davasının devam etmesi halinde bu işlemler finansal yeniden yapılandırmadan etkilenmeyecektir. Alacaklı Kuruluşların, Çerçeve Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü  için Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Hakem Kurulu görev yapacaktır."
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