Samanyolu Haber /Dünya / Küba Devrimi'nin 63. yılı /02 Ocak 2022 16:47

Küba Devrimi'nin 63. yılı

Fidel Castro, Che Guevera ve yoldaşlarının Fulgencio Batista rejimine karşı 1 Ocak 1959'da zafere ulaştırdığı Küba Devrimi, koronavirüs gölgesinde 63'üncü yıl dönümünde kutlandı.

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Fidel Castro, Che Guevera ve yoldaşlarının Fulgencio Batista rejimine karşı 1 Ocak 1959'da zafere ulaştırdığı Küba Devrimi, koronavirüs gölgesinde 63'üncü yıl dönümünde kutlandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devrim zaferinin 63.yıl dönümü arifesinde, Covid-19 ile mücadelede güçlü katkılarda bulunan birçok bilimsel kurumu ziyaret ettik. Küba biliminin 2022 yılında çok daha fazla ilerleyeceğine inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanı Ena Elsa Velazquez Cobiella da sosyal medya hesabından Küba devriminin lideri ve eski Devlet Başkanı Fidel Castro'nun fotoğrafını paylaşarak, "Tüm Kübalıları kutluyorum. Çalışmaya ve başarılı olmaya devam ediyoruz" dedi.

Öte yandan Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Twitter hesabından yayımladıkları mesajlarda Küba Devrimini tebrik etti.

Siyasi desteğini yitiren Batista'nın, 31 Aralık 1958'de Dominik Cumhuriyeti'ne kaçmasıyla gerilla savaşını kazanan Castro, 1 Ocak 1959'da iktidara gelerek Küba Devrimini gerçekleştirdi.
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